Regionalliga: Das Restprogramm der fünf Aufstiegskandidaten

Sieben Spieltage plus Nachholspiele stehen in der Regionalliga noch an. An der Spitze ist noch alles möglich.

Wir biegen in der Regionalliga West auf die Zielgerade ein. Sieben Spieltage gibt es noch, dazu das ein oder andere Nachholspiel. Durch die direkten Duelle, die es immer noch gibt, rechnen sich immer noch fünf Mannschaften mehr oder weniger große Chancen auf den Aufstieg aus. Klar ist, Preußen Münster und Rot-Weiss Essen gehen mit den besten Aussichten in das Schluss-Rennen. Klar ist auch: Man merkt den Teams die lange Spielzeit an, die durch die Corona-Pandemie erheblich erschwert wurde. Spielerischen Glanz kann derzeit niemand mehr verbreiten. Jetzt kommt es auf den Kopf an. Mit Blick auf das Restprogramm hat jedes der fünf Teams noch schwierige Hürden zu nehmen. RWE zum Beispiel in den kommenden Wochen, die finalen Partien muten etwas einfacher an. Zum Ende der Spielzeit muss man auch das Glück haben, dass man auf Gegner trifft, für die es vielleicht nicht mehr um Auf- oder Abstieg geht. Oder wie RWO - die Chance in direkten Duellen gegen RWE, Fortuna Köln oder Münster aufholen zu können, damit haben die Kleeblätter aber auch das knackigste Programm zu lösen. So sieht das Restprogramm von Preußen Münster aus So sieht das Restprogramm von Rot-Weiss Essen aus So sieht das Restprogramm von Fortuna Köln aus So sieht das Restprogramm vom Wuppertaler SV aus So sieht das Restprogramm von Rot-Weiß Oberhausen aus

