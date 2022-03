RL West: KFC Uerdingen feiert höchsten Saisonsieg

Der KFC Uerdingen besiegte Straelen mit 4:1. Während die Krefelder ihre Aufholjagd fortführten, erwischten die Blumenstädter einen rabenschwarzen Tag.

„Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht geseh'n“, sangen die Fans des KFC Uerdingen nach dem 4:1-Sieg über den SV Straelen. Erstmals in dieser Saison trafen die Krefelder in der Liga vier Mal. An dieser Premiere hatte vor allem der nach langer Verletzungspause erneut stark aufspielende Abdul Fesenmeyer mit zwei Treffern seinen Anteil. Doch Lob gab es nach dem Sieg von KFC-Trainer Alexander Voigt nicht nur für Doppeltorschütze Fesenmeyer, sondern für die komplette Mannschaft: „Ich bin mit jedem Einzelnen, der auf dem Platz war, mehr als zufrieden. Dieses Spiel war von Anfang an schwierig. Daher bin ich froh, dass sich die Mannschaft für den Aufwand belohnt hat.“

Dabei hatte Voigt noch vor der Partie ein ungutes Gefühl: „Ich hatte in der Kabine das Gefühl, dass die Spannung nicht ganz so hoch war, wie sie es in den letzten Wochen war. Das hat sich tatsächlich auch in den ersten 25 Minuten wiedergespiegelt. Am Anfang hat das letzte Quäntchen gefehlt, was uns in den vergangenen Wochen Punkte gebracht hat.“ Doch spätestens mit Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Blau-Roten immer stärker und lenkten das Spiel endgültig in ihre Richtung: „Das spricht für die Jungs und ihre gesamte Entwicklung. Sie kämpfen sich aus solchen Situation mittlerweile raus und fangen an, richtig guten Fußball zu spielen“, freute sich Voigt.

KFC Uerdingen: Jovic – Schlösser, Kadiata, Sierck, Prodanovic – Brdaric, Baba, Neiß (46. Canto), Kenia (77. Atsina), Kretschmer (30. Jensen) – Fesenmeyer (87. Mallek) Jovic – Schlösser, Kadiata, Sierck, Prodanovic – Brdaric, Baba, Neiß (46. Canto), Kenia (77. Atsina), Kretschmer (30. Jensen) – Fesenmeyer (87. Mallek) SV Straelen: Udegbe – Delorge (46. Shoshi), Baraza, Päffgen – Lunga (60. Mehlich), Peitz, Ribeiro (85. Fujiyoshi), Stevens (68. Wolze), Miyamoto – Kader, Rizzo Schiedsrichter: Johannes Liedtke Tore: 1:0 Prodanovic (35.), 1:1 Kader (62.), 2:1, 3:1 Fesenmeyer (65., 83), 4:1 Mallek (87.) Gelbe Karten: Sierck - Udegbe, Peitz, Baraza Zuschauer: 750

Auf der anderen Seite war SVS-Coach Rudolf Zedi von der Leistung seiner Mannschaft mehr als enttäuscht, obwohl es für die Gäste zu Beginn gar nicht so schlecht aussah: „Wir haben in den ersten 20, 25 Minuten gut in die Partie gefunden, waren griffig und haben uns die ein oder andere Torchance herausgespielt. Dann ist aber etwas passiert, was ich nicht gedacht hätte. Nämlich das der KFC Überhand gewinnt und uns den Schneid abkauft. Uerdingen hat den Abstiegskampf gelebt.“ Für den derzeitigen Interimstrainer der Blumenstädter gab es an diesem Nachmittag überhaupt nichts Positives: „Wir waren nicht in der Lage uns gegen den KFC zu stemmen, Zweikämpfe zu gewinnen und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Das hätte ich persönlich, nach unserem Auftreten in den vergangenen fünf Spielen, nicht erwartet nach. Umso enttäuschter bin ich über den mannschaftlichen Totalausfall.“