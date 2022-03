Regionalliga West: Preußen Münster verteidigt die Tabellenspitze

Der SC Preußen Münster hat seine Tabellenführung verteidigt. Gegen den VfB Homberg fuhr die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann einen 2:0 (1:0)-Sieg ein.

Der SC Preußen Münster bleibt weiterhin Tabellenführer der Regionalliga West. Mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB Homberg hielt die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann weiterhin seine Spitzenposition bei. Vor 5.361 Zuschauer im Preußenstadion behielt der Favorit von Beginn an die Überhand und fuhr die nächsten drei Punkte im Aufstiegsrennen ein.

Ein sehenswerter und trockener Schuss von Marcel Hoffmeier nach 18 Minuten leitete den Münsteraner Sieg gegen das Tabellenschlusslicht ein. Die Homberger hatten bis dahin und auch danach noch wacker gegen den schier übermächtigen Gegner angekämpft. Mit einer besseren Chancenverwertung hätten die Preußen den Sack allerdings schon früher zumachen können.

Schema: Preußen Münster: Dedovic - Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Hemmerich - Ghindovean (75. Kok), Klann, Schwadorf (55. Farrona Pulido) - Langlitz (55. Deters), Bindemann, Teklab (82. Thiel). VfB Homberg: Gutkowski - Rau, Kogel, Lübke, Walker - Wellers (67. Marcinek), Nowitzki (71. Meier), Adamski, Pfalz (86. Hauser) - Palla (58. Jallow), Bouchama. Schiedsrichter: Tobias Severins Tore: 1:0 Hoffmeier (18.), 2:0 Bindemann (72.) Zuschauer: 5.361

Und so dauerte es bis in die 72. Minute ehe die Vorentscheidung gefallen ist: Der erst 19-jährige Deniz-Fabian Bindemann wurde steil geschickt, konnte alleine auf Hombergs Keeper Julian Gutkowski zulaufen, umkurvte ihn und erzielte mit seinem dritten Saisontreffer das 2:0.

Für die Preußen geht es am kommenden Samstag weiter. Dann trifft die Hildmann-Elf auf den zuletzt wiedererstarkten Bonner SC. Der VfB Homberg, der weiterhin die Rote Laterne in der Regionalliga West trägt, trifft bereits am Freitag zuhause auf die zweite Mannschaft des FC Schalke 04.