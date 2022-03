RWO - WSV: Zu wenig! Enttäuschendes Ergebnis im Verfolgerduell

Rot-Weiß Oberhausen und der Wuppertaler SV hatten sich sehr viel für das Verfolgerduell vorgenommen. Doch am Ende waren beide Mannschaften enttäuscht.

"Der Sieger aus dem Spiel RWO gegen WSV darf auch wieder nach oben schauen. Aber nur der Sieger", betonte Wuppertals Trainer Björn Mehnert vor dem Spiel gegenüber RevierSport.

Doch was nun? Nach 90 Minuten gab es keinen Sieger zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV. Das Spiel endete vor 2.834 Zuschauern im Stadion Niederrhein mit 1:1-Unentschieden.

Rot-Weiß Oberhausen kam sehr gut ins Spiel und drängte mit der tollen Unterstützung von den Rängen auf den Führungstreffer. Und das musste eigentlich das 1:0 sein! Shaibou Oubeyapwa und Jan-Lucas Dorow kombinierten sich auf links durch. Dorow legte zehn Meter vor dem Tor auf den völlig freien Sven Kreyer quer und der haute den Ball über das Tor - das alles schon nach nur vier Minuten Spielzeit.

Der Wuppertaler SV benötigte ein paar Minuten, bis das Team von Björn Mehnert so richtig im Spiel war. Felix Backszat (15.) gab mit einem gefährlichen Kopfball die erste WSV-Visitenkarte ab. Dann aber wieder RWO: Oubeyapwa (23.) wirbelte sich durch die Wuppertaler Dreierkette und kam 15 Meter vor dem Tor zum Abschluss. Sebastian Patzler konnte gerade noch so zur Ecke parieren. Vor der Pause versuchte es nochmal Kreyer (41.) mit einem Schlenzer, aber der Ball ging am Tor vorbei.

So richtig waren weder Mike Terranova noch Mehnert mit den ersten 45 Minuten zufrieden, da beide Trainer schon nach einer guten halben Stunde je einen Wechsel vornahmen.

Rot-Weiß Oberhausen: Heekeren - Winter, Stappmann, Klaß (59. Heinz), Fassnacht - Propheter, Öztürk - Oubeyapwa, Holthaus (33. Buckmaier), Dorow (80. Boesen) - Kreyer. Heekeren - Winter, Stappmann, Klaß (59. Heinz), Fassnacht - Propheter, Öztürk - Oubeyapwa, Holthaus (33. Buckmaier), Dorow (80. Boesen) - Kreyer. Wuppertaler SV: Patzler - Berisha (30. Montag), Schweers, Pytlik - Hanke, Backszat, Bilogrevic (77. Saric), Salau, Pires Rodrigues - Sarpei (69. Rama), Prokoph (76. Königs). Schiedsrichter: Tarik Damar. Tore: 0:1 Montag (57.), 1:1 Kreyer (66.). Zuschauer: 2834. Gelbe Karten: Oubeyapwa - Bilogrevic, Pytlik, Salau, Schweers.

Vorweg: Der zweite Durchgang sollte um einiges besser werden. RWO legte ähnlich wie schon im ersten Abschnitt los. Dorow (49.) hatte die erste gute Gelegenheit, doch Patzler klärte zur Ecke.

Dann wurde es hektisch in der 57. Minute: Erst wurde ein Jerome-Propheter-Kopfballtor aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt, und dann das noch aus Oberhausener Sicht: Im direkten Gegenzug traf der WSV! Und diesmal zählte das Tor. Roman Prokophs Abschluss aus zehn Metern konnte Heekeren zunächst abwehren, doch der Ball blieb kurz vor der Linie liegen. Moritz Montag warf sich in die Kugel und drückte diese über die Linie - 1:0 Wuppertal (57.).

RWO löste seine Fünferkette auf und brachte für Nico Klaß Anton Heinz ins Spiel - Oberhausen drückte, und wurde belohnt. Der Ausgleich! Dorow ließ den Ball clever durch für Kreyer, den die Wuppertaler etwas vergessen hatten. Der Stürmer drehte sich um, ging ein paar Meter mit dem Ball und blieb im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Patzler cool 1:1 (66.).

Beide Mannschaften versuchten in den letzten 20 Minuten noch einiges, doch Hochkaräter sollten ausbleiben - bis zur Schlussphase. Heekeren (85.) rettete doppelt! Zunächst entschärfte der RWO-Torwart den Distanzschuss von Semir Saric, dann war er auch beim Abpraller schnell genug auf den Beinen.

Dann RWO: Propheter (86.) haute einen Freistoß aus 30 Metern in Naldo-Manier auf den Kasten. Patzler ließ den ersten Ball nur Abprallen, war beim Nachschuss aber zur Stelle. Es blieb beim Remis. Ein 1:1, das im Verfolgerduell weder Rot-Weiß Oberhausen noch den Wuppertaler SV zufriedenstellen wird.