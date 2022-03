Kevin Grund: Neue Aufgabe für RWE-Rekordspieler

Kevin Grund steht aktuell beim 1. FC Bocholt unter Vertrag und hat nun auch im Berufsleben offiziell eine neue Aufgabe. Sein Arbeitgeber stellte den 34-Jährigen nun vor.

Nach über 14 Jahren als Profifußballer beendete Kevin Grund im Sommer 2021 seine professionelle Laufbahn und verließ Rot-Weiss Essen in Richtung 1. FC Bocholt. Beim Oberligisten ist Grund auch mit 34 Jahren ein absoluter Leistungsträger. Doch tagsüber spielt er eben nicht mehr Fußball, sondern steht mit beiden Füßen im Berufsleben.

"Ich arbeite für den Sportausrüster Teamsport Philipp. Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar für die Chance und das Vertrauen. Mir macht der Job unheimlich viel Spaß. Ich gehe das alles mit sehr viel Elan und Tatendrang an", erklärt der Familienvater, der mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Oberhausen lebt.





Und: Mit Rot-Weiss Essen kommt der RWE-Rekordspieler - 326 Pflichtspiele, 26 Tore, 95 Vorlagen - wieder in Berührung. "Teamsport Philipp" ist nämlich offizieller Partner und Schuhausrüster des ambitionierten Regionalligisten. Grund, der bei Teamsport Philipp im Bereich Mannschaftsausstattung und Firmenbekleidung tätig ist, ist der Ansprechpartner für die RWE-Profis. "Ab und an lasse ich mich wieder an der Hafenstraße blicken. Es ist immer wieder schön, wenn man einem sehr vertraute Gesichter wieder sieht. Da bleibt auch immer ein wenig Zeit für ein kurzes Gespräch. Das ist auch noch einmal ein schöner Nebeneffekt meines Jobs", sagt Grund, der RWE die Daumen drückt: "Natürlich hoffe ich, dass Rot-Weiss endlich aufsteigt. Sie spielen ja auch immerhin in Teamsport-Philipp-Schuhen (lacht)."