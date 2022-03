Regionalliga-Formtabelle: Nicht RWE, nicht Münster - Kellerkind steht ganz oben

In der Regionalliga West steht der Saisonendspurt bevor. Beim Blick auf den Fünf-Spiele-Trend gibt es einige Überraschungen.

Die Regionalliga West biegt langsam aber sicher auf die Zielgeraden ein. Rund drei Viertel der Saison sind gespielt, Spannung verspricht bis zum Schluss verspricht der Kampf um den ersten Abstiegsplatz und das Rennen an der Tabellenspitze - spätestens nach dem Ausrutscher von Rot-Weiss Essen in Ahlen am Mittwochabend. Und überhaupt sind es gar nicht die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten aus Essen oder Münster, die derzeit am zuverlässigsten punkten.

Beim Blick auf die Tabelle der vergangenen fünf Partien ist es tatsächlich der Abstiegskandidat Bonner SC, der den erfolgreichsten Trend hinlegte. Vier Siege, ein Remis, 13 Punkte, 11:3-Tore - nach einer desolaten ersten Halbserie ist der BSC derzeit in Topform, besiegte unter anderem die Topteams Wuppertaler SV oder Fortuna Köln. So haben sich die Bonner aus der roten Zone auf Platz 14 vorgearbeitet, müssen aber nach wie vor aufpassen.

RWO mit guter Form in Topspiel-Tage

Allein Rot-Weiß Oberhausen kann mit der aktuellen Verfassung des BSC mithalten. Die Kleeblätter holten ebenfalls 13 Punkte, haben aber die schwächere Tordifferenz (8:3). Seit Wochen performt RWO zuverlässig. Die Spitze der realen Tabelle ist derzeit sieben Punkte und ein Spiel entfernt. Doch viele direkte Duelle stehen noch aus. In den nächsten Tagen geht es gegen Wuppertal, Fortuna Köln und RWE. Kommen die Oberhausener gestärkt aus diesen Topspiel-Zeiten heraus, wäre der Aufstiegstraum neu entfacht.

Erst hinter dem SV Rödinghausen (Platz 3/12 Punkte/9:4-Tore) und 1. FC Köln U21 (Platz 4/10 Punkte/11:5-Tore) tauchen die Namen der weiteren Aufstiegsaspiranten Wuppertaler SV (10 Punkte/10:5-Tore) und Preußen Münster (10 Punkte/9:4 Tore) auf den Plätzen fünf und sechs auf.

Und RWE schafft es gerade mal so in die obere Hälfte der Formtabelle. Durch die Pleiten gegen Münster am Grünen Tisch, neulich in Ahlen sowie dem Remis gegen Fortuna Köln holten die Rot-Weissen nur sieben Punkte (8:8-Tore) aus den vergangenen fünf Begegnungen. Der neunte Rang ist die Konsequenz aus der bisher schwächsten Phase der Essener, die jedoch von Corona-Ausfällen zersplittert wurde.

In der schlechtesten Form aller Top-Fünf-Teams präsentierte sich Fortuna Köln zuletzt. Nach vier Unentschieden und einer Pleite belegen sie in der Formtabelle nur den 14. Platz (4 Punkte/8:9-Tore) - sogar hinter dem abgeschlagenen KFC Uerdingen (Platz elf).

Letzter ist derweil der VfB Homberg (1 Punkt), davor stehen die U23-Teams von Schalke (2 Punkte), Gladbach (4 Punkte) und aus Düsseldorf (4 Punkte).

So sieht die reale Tabelle der Regionalliga West aus:

