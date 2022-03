Schalke: Abstiegssorgen und Revanche-Gedanken vor U23-Duell

Im U23-Duell der Regionalliga West empfängt Schalke 04 am Freitag Fortuna Düsseldorf. S04 braucht Punkte, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen.

Seit vier Spielen wartete die U23 des FC Schalke 04 im letzten Herbst bereits auf einen Sieg. Dann ging es zur Reserve von Fortuna Düsseldorf. Mit 1:5 wurde S04 zurück nach Gelsenkirchen geschickt. Diese Packung am zwölften Spieltag war sicher der bisherige Saisontiefpunkt für die Königsblauen. Weshalb Trainer Torsten Fröhling vor dem Rückspiel am Freitag (14 Uhr, RS-Liveticker) auf der Vereinshomepage ankündigt, die für ihn "verdiente" Niederlage "wieder gutmachen" zu wollen.

Das wäre auch mit Blick auf die Tabelle wichtig für sein Team. Fünf Spiele in Serie hat Schalke nicht gewonnen. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist auf einen Zähler geschmolzen. Dabei hatten sich die Knappen im Winter stabilisiert, vor allem der Start ins neue Jahr lief erfolgreich. Zuletzt dann wieder die Negativserie. Am vergangenen Spieltag trennte sich Schalke 2:2 von Aufstiegsanwärter Fortuna Köln. Auf dem Papier ein achtbares Resultat, in der Realität schmeckte es aber wohl eher nach Niederlage. Schließlich hatten die Schalker 2:0 geführt.

Jetzt, gegen die "spielstarke und schnelle Mannschaft" aus Düsseldorf, "bedarf es allerdings einer Leistung wie gegen Fortuna Köln, wenn nicht sogar noch mehr", erklärt Fröhling und fordert: "Es ist Pflicht, dass wir dieses Spiel gewinnen."

Auch bei der Fortuna zeigt die Ergebniskurve nach unten. Nur ein Sieg holte die Elf von Nicolas Michaty aus den letzten acht Partien. Das lag wohl auch am Trainerwechsel im Zweitliga-Team, zeitweise fehlten wichtige Spieler, die im Profi-Aufgebot gebraucht wurden. "Aber es ist Länderspielpause, daher wissen wir überhaupt nicht, welcher Kader auf uns zukommt", sagt Fröhling vor dem Duell am Freitag. Der Coach, der den Revierklub am Saisonende verlässt, muss Vereinsangaben zufolge auf das verletzte Quartett Topaz Kronmüller, Franck Tehe, Nelson Amadin sowie Rufat Dadashov verzichten.