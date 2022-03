Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen zeigte in Ahlen eine enttäuschende Leistung und verlor mit 0:2 (0:0). Torwart Daniel Davari machte keine gute Figur.

Es war nicht der Tag des Daniel Davari. Der Torwart von Rot-Weiss Essen wollte die 0:2-Niederlage bei Rot Weiss Ahlen schnell abhaken. Das Unheil begann bereits in der 19. Minute, als Davari sich bei einer Bewegung außerhalb des Strafraums vertreten hatte und behandelt werden musste. Im ersten Moment sah es danach aus, dass der 34-Jährige nicht weiterspielen könnte, er deutete sogar zunächst mit einem Handzeichen eine mögliche Auswechslung an. Doch der erfahrene Torwart biss auf die Zähne, was in diesem Spiel wohl nicht die richtige Entscheidung war.

Denn: Ahlen erzielte im zweiten Durchgang zweimal einen ähnlichen Treffer. Eine Ecke von der rechten Seite segelte in den Strafraum, Davari zögerte beim Rauslaufen und machte eine unglückliche Figur, so dass Patrik Twardzik und Kevin Kahlert freistehend einköpfen konnten. Der Torwart hatte natürlich seinen Anteil an der Niederlage, war aber nicht alleine dafür verantwortlich. Auch der Rest der Mannschaft erwischte keinen guten Tag.

Mit einfachen Mitteln wurden die Essener an diesem Mittwochabend besiegt. "Ich wurde zweimal festgehalten. Aber ich bin auch keiner, der Ausreden sucht und nehme das gerne auf meine Kappe. Der Schiedsrichter hat es anders gesehen und so ist es halt. Es geht weiter. Wir haben ein Spiel verloren. Wir wussten, was uns erwartet. Leider sind wir nicht richtig ins Spiel gekommen und hatten zu wenig Chancen. Wir müssen die Niederlage akzeptieren", kommentierte Davari nach dem Schlusspfiff.





Hatte den RWE-Kapitän seine Verletzung aus dem ersten Durchgang bei diesen zwei Situationen gehandicapt? Der ehemalige Nationaltorwart des Iran hatte wohl Glück im Unglück: "Ich bin im Rasen hängengeblieben. Es sieht nach einer Kapselreizung aus, aber ich bin erstmal froh, dass es nicht schlimmer ist. Im ersten Moment dachte ich, meine Karriere ist jetzt gerade vorbeigeflogen."