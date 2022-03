Fortuna Köln - RWE: Mit diesem Video werden die Fans heiß gemacht

Nur noch wenige Stunden bis zum Anstoß: Dann steigt im Südstadion das Spitzenspiel der Regionalliga West zwischen Fortuna Köln und Rot-Weiss Essen. Die Fortuna ist heiß.

"Wir werden voll auf Sieg spielen", betonte Fortuna Kölns Sportvorstand Stefan Puczynski im Vorfeld des Spiels gegen Rot-Weiss Essen.

Bis zu 6000 Zuschauer erwartet die Fortuna am Mittwochabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Südstadion. "Wir werden ein attraktives Fußballspiel sehen. Als Fußballfan kann man sich bei dieser Ausgangslage, bei diesem Interesse der Zuschauer nur auf das Ereignis freuen", meinte Puczynski im Dienstag im RevierSport-Interview.

Wenige Stunden vor dem Anstoß veröffentlichte die Fortuna auf ihrem Instagram-Kanal noch ein Stimmungsvideo mit der Frage: "Seid Ihr auch schon heiß auf heute Abend?"

Für Fortuna ist es das größte Spiel in der bisherigen Saison.Hierfür haben die Verantwortlichen auch die Tageskassen ab 18.15 Uhr geöffnet. So dass auch Kurzentschlossene das Spitzenspiel in der Regionalliga West live im Stadion verfolgen können.