RWE: So ist der Quarantäne-Stand - Nowak hat Wunsch fürs Spitzenspiel

Einmal mehr, den mittlerweile dritten Spieltag hintereinander, muss Rot-Weisss Essen am Wochenende zuschauen. Doch an der Hafenstraße ist Besserung in Sicht.

Rot Weiss Ahlen, SV Lippstadt, Rot-Weiß Oberhausen: Diese drei Spiele mit der Beteiligung von Rot-Weiss Essen mussten in den letzten zwei Wochen abgesagt werden. Der Grund: Ein massiver Corona-Ausbruch im RWE-Kader.

Doch die Situation beim Aufstiegsaspiranten entspannt sich nun. "Die Jungs, die am vorletzten Wochenende in der Quarantäne waren, haben die Quarantäne verlassen. Die sportärztlichen Untersuchungen sind unauffällig geblieben, so dass die Spieler wieder langsam an die Vollbelastung heranzuführt werden können. Doch klar ist auch, dass wir das behutsam machen müssen. Denn der Großteil des Kaders hat zehn Tage lang nichts gemacht", berichtet Jörn Nowak am Freitag gegenüber RevierSport.

Ich wünsche mir, dass das Spiel zu Ende gespielt wird, das es friedlich bleibt. Und das der Rest der Saison sportlich entschieden wird. Jörn Nowak über das Spitzenspiel zwischen Münster und Fortuna Köln

Zwei Spieler befinden sich aktuell noch in der Quarantäne. Für alle anderen, bis auf die verletzten Kevin Holzweiler und Michel Niemeyer (beide Reha), steht am Freitag erstmalig nach vielen Tagen wieder ein Mannschaftstraining unter Cheftrainer Christian Neidhart auf dem Programm. "Ja, es ist richtig, dass wir am Freitag wieder in einer großen Gruppe zusammen sind. Aber die Einheit wird natürlich nicht unter Vollbelastung absolviert. Am Wochenende trainieren wir weiter. Dann werden wir sehen, wie sich die Jungs fühlen. Klar ist aber auch, dass wir die Belastung wieder hochfahren müssen. Denn am Mittwoch steht schon das Spiel bei Fortuna Köln an", sagt Nowak.

An diesem Wochenende ist RWE noch in die Rolle des Zuschauers gezwungen. Schon am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) werden alle Rot-Weissen gespannt Richtung Hammer Straße in Münster blicken, wenn der SC Preußen den SC Fortuna Köln empfängt. Nowaks Tipp: "Ich wünsche mir, dass das Spiel zu Ende gespielt wird, das es friedlich bleibt. Und das der Rest der Saison sportlich entschieden wird."