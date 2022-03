Münster-Spiel: So reagiert Fortuna Köln - "Maximal unglücklich"

Die Partie Preußen Münster gegen Fortuna Köln ist abgesagt worden. Dass die Partie witterungsbedingt nicht stattfinden kann, lässt Raum für Spekulationen zu. Fortuna Köln löst auf.

11 Grad Celsius und Sonnenschein, so ist das Wetter im schönen Münster um exakt 13 Uhr laut "wetter.de". Doch trotzdem sagte die Stadt Münster das Spiel zwischen dem SC Preußen und dem SC Fortuna Köln aufgrund von schlechten Platzverhältnissen an der Hammer Straße ab. Klar: Diese Absage lässt Raum für Spekulationen zu.

Fortuna Kölns Sportvorstand Stefan Puczynski erklärte auf RevierSport-Nachfrage: "Im ersten Augenblick dürften sich die Fans sehr wundern. Doch ich kann versichern, dass wir mit zwei Fortuna-Vertretern um 10.30 Uhr auf dem Rasen des Preußen-Stadions und sehr überrascht waren. Die Spielhälfte in der Nähe der Tribüne war von der einen bis zur anderen Grundlinie komplett vereist. Ich glaube, dass es in Münster in den letzten Tagen geregnet hat und auch die Temperaturen in der Nacht und am Morgen niedrig waren. Es ist schon sehr schattig in der Nähe der Haupttribüne."

Nach der Platz-Begehung um 10.30 Uhr hatten die Fortuna-Verantwortlichen jedoch noch die Hoffnung, dass das Spiel am Abend angepfiffen werden kann. Doch dann folgte ein Anruf aus Münster. Puczynski: "Peter Niemeyer, der Sportchef der Preußen, hatte mich um exakt 12.12 Uhr angerufen und in Kenntnis gesetzt, dass das Spiel in wenigen Minuten offiziell abgesagt wird. Die Polizei wollte nicht mehr warten und die Stadt sperrte den Rasen. Ich war eigentlich guter Dinge, dass die Hälfte des Platzes während des Tages und des Sonnenscheins auftaut. Aber nun ist das so. Wir müssen die Entscheidung akzeptieren."

Für die Fortuna ist die Absage doppelt unglücklich - aus sportlicher, aber auch finanzieller Sicht. Denn die Kölner waren schon am Donnerstag angereist, um sich optimal auf das Spitzenspiel vorzubereiten. "Wir haben rund 5000 Euro in die Hand genommen, um im Hotel zu übernachten. Die Fahrtkosten sind ja bei den Spritkosten auch nicht so niedrig. Deshalb ist das für uns alles schon maximal unglücklich gelaufen. Wir fahren jetzt nach Köln zurück, trainieren am Freitag und Samstag auf unserem Platz und bereiten uns am Montag auf Rot-Weiss Essen vor", verrät Puczynski.

Am Mittwoch (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) steigt nämlich das nächste Topduell in der Regionalliga West: Fortuna Köln gegen RWE.