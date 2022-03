RL West: Preußen Münster läuft im Top-Spiel in Spezialtrikots auf

Beim Topspiel der Regionalliga West am Freitagabend zwischen Preußen Münster und Fortuna Köln in besonderen Trikots auflaufen.

Der SC Preußen Münster wird beim Regionalliga-Top-Spiel gegen Fortuna Köln am Freitagabend mit besonderen Trikots auflaufen. Hauptsponsor Fiege will eine Botschaft der Solidarität an seine ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter senden. Wo nämlich auf der Brust sonst der Firmenname beflockt ist, soll beim Spiel des Tabellenführers der Regionalliga West gegen den Dritten eine ukrainische Flagge mit dem Schriftzug „Fiege stands with you“ zu sehen sein.

„Die schrecklichen Bilder und Nachrichten aus der Ukraine lassen uns fassungslos und traurig zurück“, sagt Jens Fiege, der das Familienunternehmen zusammen mit seinem Cousin Felix Fiege führt. „Wir möchten mit unserer kleinen Aktion eine klare Botschaft an unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen senden, die aktuell leider viel zu viel Leid ertragen müssen: Wir denken an Euch, Eure Familien und Eure Freunde. Und wir werden Euch helfen, so gut und wo wir nur irgendwie können.“

Fiege betreibt Standort nahe Kiew

Münsters Hauptsponsor Fiege hat einen Logistikstandort im Ort Boryspil, nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dort sind 250 Menschen angestellt. Zudem beschäftigt der Logistikdienstleister aus Greven 1.000 weitere Ukrainerinnen und Ukrainer.

Für den SC Preußen Münster sei es daher selbstverständlich, seine Brust für diese Solidaritätsbekundung zur Verfügung zu stellen, wie der Verein bekanntgibt. Schon beim vergangenen Heimspiel gegen den SV Straelen vor zwei Wochen waren die Münsteraner mit einem Banner eingelaufen. „Wir fühlen uns unserem Hauptsponsor Fiege und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr verbunden, ebenso wie allen Menschen in der Ukraine und dem Rest Europas, die sich gegen das unermessliche Leid dieses Krieges stellen oder selbst Opfer der sinnlosen Gewalt sind“, erklärt Preußen-Geschäftsführer Bernhard Niewöhner.

Trikots aus recyceltem Stoff

Ein Sondertrikot für dieses Spiel war ohnehin bereits geplant: Ausrüster Jako lässt seine Mannschaften, darunter auch Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart, am kommenden Spieltag in recycelten Trikots auflaufen. Die Sondertrikots aus der Partie gegen Fortuna Köln werden zu einem späteren Zeitpunkt für den guten Zweck versteigert.