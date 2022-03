RWO gegen RWE: Für Samstag geplantes Derby abgesagt

Das war zu befürchten: Das für Samstag (14 Uhr) geplante Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen wurde am Dienstagmorgen abgesagt.

Nach dem RevierSport-Gespräch vom Montag mit RWE-Sportdirektor Jörn Nowak war eigentlich schon klar: Das Spiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen kann am Samstag nicht ausgetragen werden. RWE hat aktuell 15 Spieler in der Quarantäne zu beklagen. Bereits die letzten Spiele gegen Rot Weiss Ahlen und SV Lippstadt wurden abgesetzt.

Am Dienstagmorgen dann die Gewissheit auch, was das RWO-Spiel betrifft: RWE-Pressesprecher Niclas Pieper bestätigte gegenüber RS die Spielabsage. Auch das DFB-Portal "fussball.de" hat die Absage bereits veröffentlicht.

"Wir hatten am Wochenende in unserer Mannschaft leider wieder Verdachtsfälle. Zeitweise waren 16 Spieler in der Quarantäne. Aktuell sind wir bei 15 Jungs, die sich in der Quarantäne befinden. Bei einigen warten wir nach den positiven Schnelltests noch auf die PCR-Ergebnisse. Wann wir wieder trainieren werden, weiß ich nicht. Wir müssen uns gedulden und jeden Tag neu abwarten", berichtete Nowak.

Ob das Spiel am Samstag bei Rot-Weiß Oberhausen gefährdet sei, konnte Nowak am Montag nicht beantworten: "Dafür ist es noch zu früh." Am Dienstagmorgen war es dann soweit: Spielabsage!