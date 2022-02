Preußen Münster: Terminstress und ein glücklicher Ex-MSV-Profi

Darius-Dacian Ghindovean schnürte seinen ersten Doppelpack im Preußen Münster-Trikot. Trainer Sascha Hildmann erwartet ein schweres Spiel gegen Lotte.

Der 4:0-Heimsieg gegen den SV Straelen war für Preußen Münster bereits das dritte Spiel in einer Woche.

Nach der 0:1-Niederlage am Mittwoch gegen Rödinghausen und dem abgebrochenen Spiel gegen Rot-Weiss Essen. Der von dem Wurf betroffene Jannik Borgmann stand am Samstag auch schon wieder im Kader. Die Rückkehr von ebenfalls betroffenen Marvin Thiel ist jedoch noch ungewiss.

Zwei Spieler der Preußen schnürten am Samstag einen Doppelpack: Manuel Farrona Pulido und Darius-Dacian Ghindovean. Ghindovean ist erst im Winter vom MSV Duisburg zu den Preußen gekommen und wurde in der 59. Minute von Trainer Sascha Hildmann eingewechselt. „Ich bin immer heiß“, erklärte er glücklich nach dem Spiel.

Mit den beiden Treffern hat er nun schon drei Tore in vier Einsätzen (dreimal eingewechselt) für die Preußen erzielt. Ein guter Start für den Neuzugang, der „das Preußenstadion super“ findet. Fast 4000 Zuschauer bejubelten seine Treffer.





Gegen Rödinghausen unter der Woche kam der Linksaußen von Anfang an – am Samstag waren es nur 30 Minuten. „Natürlich will ich in der Startelf stehen. Aber das entscheidet nur der Trainer“, sagte der 20-Jährige, der den Sieg „als mental sehr wichtig“ einordnete.

Schon am Mittwoch um 19.30 Uhr steht für die Preußen gegen die Sportfreunde Lotte ein Auswärtsspiel an. „Wer werden am Sonntag regenerieren und können uns nicht lange ausruhen“, erklärte Münster-Coach Sascha Hildmann am Samstag.

Er wechselte viermal und hatte so die Möglichkeit, einige Kräfte zu sparen. In Lotte braucht Münster laut ihrem Trainer „Kämpfer und Beißer. Ich muss mir noch überlegen, wer spielt. Man weiß ja nie, was noch dazwischenkommt, zum Beispiel Corona. Deshalb werde ich erstmal noch das Training abwarten.“

Terminstress geht weiter

Nach dem Spiel gegen Lotte haben die Preußen noch zwei weitere wichtige Termine: Erst steht am Freitag die Verhandlung zum Böllerwurf von Essen an, dann am Sonntag ein schweres Auswärtsspiel gegen den Wuppertaler SV. Das Spiel gegen Wuppertal wird das fünfte Regionalliga-West-Spiel in nur vierzehn Tagen sein.