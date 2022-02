RL: Das sagt der Staffelleiter zum RWE-Skandal und 22 Nachholspielen

Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster: Nach dem Spielabbruch fragen sich natürlich alle Fans der Regionalliga West, wie geht es nun weiter? RevierSport hat beim Staffelleiter nachgefragt.

1:1 nach 75 Minuten und dann der Spielabbruch: So endete das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster vor 10.000 Fans. Ein Wahnsinniger - der immer noch gesucht wirdsorgte dafür, dass nach diesem Fußballspiel nicht mehr über den Sport, sondern das Sportgericht gesprochen wird. Die Frage ist: Wie fällt die Entscheidung der Richter aus?

RevierSport hatte bereits am Sonntag die Paragraphen durchleuchtet. RWE droht eine Niederlage am grünen Tisch. Es gibt aber auch, aus rot-weisser Sicht, die Hoffnung, dass es doch noch zu einem Wiederholungsspiel kommt - vor leeren Rängen.

Wolfgang Jades, Staffelleiter der Regionalliga West, über die vielen Spielausfälle: "Ich mache mir keine Sorgen. Es sind 22 Spiele, die aktuell nachgeholt werden müssen. Ich habe jetzt bis zum 6. April, auch unter Berücksichtigung der Verbandspokalspiele, alle Begegnungen neu terminiert. Noch ist alles im Rahmen. Wir sind gut im Zeitplan. Ich gehe davon aus, dass wir auch ab März besseres Wetter haben und von Ausfällen verschont bleiben."

RS hat am Montagmittag bei Wolfgang Jades, Staffelleiter der Regionalliga West, nachgefragt.

Wolfgang Jades, waren Sie am Sonntag im Stadion an der Hafenstraße anwesend?

Nein. Aber ich wurde noch während der Spielunterbrechung von den Geschehnissen in Essen in Kenntnis gesetzt.

Wie geht es in diesem Fall jetzt weiter?

Wir warten auf die Unterlagen. Das heißt: den Bericht des Schiedstrichters und den Berichts des Sicherheitsbeauftragten, der vor Ort war. Wenn die Unterlagen vorliegen, werden wir diese an das Sportgericht weiterleiten. Dann kommt es zu einem Sportgerichtstermin, in der die Kammer entscheiden wird, was das Resultat des Spielabbruchs ist.

Wann dürfen die Fans mit einem Ergebnis rechnen?

Wir müssen uns jetzt gedulden. Es geht hier um Sauberkeit vor Schnelligkeit.

Werden Sie eigentlich auch in die Urteilsentscheidung involviert?

Nein. Ich leite nur die Unterlagen weiter und bereite alles für den Termin vor. Die Entscheidung liegt nur beim Sportgericht.