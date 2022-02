Noch ein Regionalliga-Duell fällt aus

Rund um das laufende Wochenende hagelte es Spielabsagen im Fußball. Am Sonntagmorgen folgte die nächste - ein Duell in der Regionalliga West fällt aus.

Am Sonntagmorgen heizte der Wuppertaler SV in den Sozialen Medien noch auf das Heimspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf ein. Nur wenige Minuten später dann die Ernüchterung.

Das für Sonntagnachmittag angesetzt Duell fällt aus. Wie der Gegner aus Düsseldorf mitteilte, hat die Stadt Wuppertal den Platz im Stadion am Zoo aufgrund seiner Unbespielbarkeit gesperrt. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.





Damit findet am Sonntag nur eine Begegnung in der Regionalliga West statt. Nämlich das Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster an der Hafenstraße.

Denn das ebenfalls für Sonntagnachmittag geplante Gastspiel des KFC Uerdingen bei den Sportfreunden Lotte fiel auch aus. Ebenso wie die Freitag und Samstag angesetzten Duelle zwischen Rot-Weiss Ahlen und Schalke 04 II, Fortuna Köln und Bonner SC, SV Rödinghausen - SV Lippstadt und Alemannia Aachen - 1. FC Köln II.

Weitere News zur Regionalliga West gibt es hier.