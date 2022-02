Nach über 17 Jahren beendete David Buchholz im Januar 2022 seine aktive Laufbahn. Am Sonntag blickt der ehemalige Torwart gespannt nach Essen.

Nach 125 Drittligaspielen, 97 Regionalliga-Begegnungen und 25 Oberliga-Partien hat David Buchholz seine Karriere mit 37 Jahren am 1. Januar 2022 für beendet erklärt.

Warum? "Ich denke, dass es Zeit wurde. Man kann Fußball nicht für immer spielen. Wenn man nicht finanziell durch ist, dann muss man schauen, wo man bleibt. Ich bin aktuell arbeitssuchend und habe einige Bewerbungen geschrieben", antwortet der ehemalige Keeper Buchholz, der einst bei der Stadt Essen eine Ausbildung absolvierte.

Im brandenburgischen Guben geboren und mit sechs Jahren nach Essen gekommen: Im Ruhrgebiet verbrachte Buchholz seine Kindheit und Jugend. Er spielte ein halbes Jahr in der U19 von Rot-Weiss Essen und später in der damaligen RWE-Zweitvertretung. "Leider hat es nie für die Profis gereicht. Das ist durchaus ein kleiner, unerfüllter Traum. Aber das kann man nicht mehr ändern. Ich bin mit meiner Karriere trotzdem einverstanden", sagt Buchholz, der gleich dreimal bei den Sportfreunden Lotte, wo er schließlich im Januar 2022 auch seine Laufbahn beendete, unter Vertrag stand.

Spiele gegen Essen waren überhaupt immer Highlights. Das wird auch am Sonntag für die Jungs der Fall sein. Solche Spiele muss man genießen. David Buchholz

Zudem stand Buchholz beim VfL Bochum II, SV Straelen, VfL Osnabrück, FC Homburg und Preußen Münster unter Vertrag. In Münster erlebte er seine beste Zeit. 104 Pflichtspiele absolvierte er für die Preußen und stieg mit dem in der Serie 2010/2011 auch in die 3. Liga auf. "Das waren wirklich tolle Zeiten. Umso mehr war ich enttäuscht, als die Preußen 2020 in die Regionalliga abstiegen. Ich hoffe, dass sie wieder hoch kommen", sagt er.

Fünf Punkte beträgt der Rückstand der Preußen auf Rot-Weiss Essen aktuell. Am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zum Showdown an der Hafenstraße. "Ich wünsche eigentlich beiden Klubs den Aufstieg. Der Bessere möge gewinnen. Beide Vereine gehören mindestens in die 3. Liga", betont Buchholz, der in seiner Karriere sieben Spiele gegen RWE absolvierte - und siehe da: vier Siege, drei Remis, keine Niederlage. Buchholz weiß also wie man Rot-Weiss Essen schlägt.

Er erinnert sich besonders an den 4:0-Sieg am 19. April 2009 in Essen und das 1:1-Remis im Georg-Melches-Stadion am 24. Oktober 2009. "Das 1:1 war vielleicht noch emotionaler, weil Wojciech Pollok in der Nachspielzeit zum 1:1 traf. Die Preußen-Fans sind ausgerastet. Spiele gegen Essen waren überhaupt immer Highlights. Das wird auch am Sonntag für die Jungs der Fall sein. Solche Spiele muss man genießen."

