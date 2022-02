Der FC Schalke 04 II und der SV Rödinghausen haben sich im Parkstadion 0:0 getrennt. Dabei gab es gerade nach der Pause einige gute Gelegenheiten.

Das einzige Spiel des Regionalliga-Sonntags bestritten der FC Schalke 04 II und der SV Rödinghausen. Im heimischen Parkstadion wollte Königsblau mit einem Sieg weitere Zähler zwischen sich und die Abstiegszone bringen. Gleichzeitig wären die Schalker bei einem Dreier vor dem SV Rödinghausen, der in der Tabelle nur einen Zähler vor ihnen rangiert, gelandet.

Die erste Chance verbuchte jedoch der SVR. Nach vier Minuten zog Adria Bravo Sanchez volley ab, drosch die Kugel jedoch auch über das Tor. Es entwickelte sich eine umkämpft Anfangsphase, in der Schalke nach 25 Minuten allerdings einen herben Verlust hinnehmen musste. Für den 21-jährigen Nelson Amadin ging es verletzungsbedingt nicht weiter. Stattdessen kam Diamant Berisha.

FC Schalke 04 II:Wienand - Hanraths, Schell, Müller, Weschenfelder Scienza (62. Aramburu), Kyerewaa, Cahanoglu, Kaparos, Krasniqi, Castelle (87. Balouk), Amadin (25. Berisha) Wienand - Hanraths, Schell, Müller, Weschenfelder Scienza (62. Aramburu), Kyerewaa, Cahanoglu, Kaparos, Krasniqi, Castelle (87. Balouk), Amadin (25. Berisha) SV Rödinghausen:Sebald - Sanchez (83. Riemer), Wolff, Choroba, Flottmann, Wiemann, Langer, Hoffmeier, Lee (66. Salman), Kurzen, Kaiser Schiedsrichter: Marc Jäger Gelbe Karten: Schell, Hanraths - Wiemann

Die Highlights vor den Toren blieben jedoch weiter lange übersichtlich. Bis Leonardo Weschenfelder Scienza nach einer Ecke volley zum Abschluss kam. Alexander Sebald im Rödinghäuser Tor musste sich ordentlich strecken, um den Ball zu parieren und den 0:0-Pausenstand zu wahren.

Auch nach der Pause blieben die ganz großen Highlights zunächst eher eine Seltenheit. Nach knapp einer Stunde nahm die Partie dann aber auch in den gefährlichen Zonen Fahrt auf. Seung-Won-Lee wurde zunächst noch gestoppt (59.), Patrick Choroba kam aufgrund des Einsatzes von Julius Schell nicht an den Ball (65.).

Die Schalker meldeten sich erst nach 71 Minuten wieder an - dann aber richtig. Einen Schuss von Niklas Castelle kratzte Sebald gerade noch von der Linie, wofür ihn seine Mitspieler frenetisch feierten. Ein Tor lag in der Luft, wollte schließlich aber nicht mehr fallen. So blieb es beim 0:0, wodurch beide Teams im Tabellenmittelfeld verweilen.