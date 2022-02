Schalke U23: 4:1, 4:1, 4:1 - das sagt der Trainer

Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 hat ein neues Lieblingsergebnis: nämlich einen 4:1-Sieg. Am Samstag feierte S04 II den dritten 4:1-Sieg in Serie.

Der FC Schalke 04 II hat mit einem Zwischenspurt zum Beginn der Regionalliga-West-Restrunde die Gefahrenzone verlassen und kommt dem Klassenerhalt immer näher.

Am Samstag feierte die U23 des Zweitligisten einen 4:1-Sieg beim FC Wegberg-Beeck. Ja, man muss sagen: wieder einen 4:1-Sieg. Denn schon in den ersten beiden Spielen im Jahr 2022 gewann die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling bei Borussia Mönchengladbach II und gegen die Sportfreunde Lotte mit - ja, richtig: 4:1. Somit ist es für Schalke II am Samstag der dritter 4:1-Sieg in Serie gewesen.

FC Wegberg-Beeck: Zabel – Hühne, Benteke, Arifi (46. Leersmacher), Hasani (63. Post), Meurer, Wilms, Kühnel (79. Wickum), Hoffmanns, Redjeb (46. Abdelkarim), Fehr Zabel – Hühne, Benteke, Arifi (46. Leersmacher), Hasani (63. Post), Meurer, Wilms, Kühnel (79. Wickum), Hoffmanns, Redjeb (46. Abdelkarim), Fehr FC Schalke 04 II: Wienand – Schell, Kyerewaa (75. Anapak), Scienza, Maden (66. Mende), Castelle (73. Krasniqi), Calhanoglu, Kaparos, Matriciani, Dadashov (81. Berisha), Amadin Schiedsrichter: Lars Aarts Tore: 0:1 Dadashov (12.), 0:2 Dadashov (36.), 0:3 Amadin (75.), 1:3 Benteke (77.), 1:4 Krasniqi (79.) Zuschauer: 280

Daran könnte sich Trainer Fröhling sicherlich gewöhnen. Er lobte seine Mannschaft nach dem Erfolg im Beecker Waldstadion. "Ich bin sehr glücklich, dass wir hier gewonnen haben. Wir befinden uns in keiner guten Situation und müssen möglichst schnell unsere Punkte sammeln, um wieder in ruhigere Gewässer zu kommen", sagte Fröhling, der mit seiner Mannschaft nun zehn Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz rangiert.

Fröhling weiter: "Dass es schwer ist in Beeck zu gewinnen, haben wir in der vergangenen Saison schon gesehen. Unter schwierigen Bedingungen haben wir ein gutes Fußballspiel gesehen und haben die Tore zur richtigen Zeit geschossen. Mit der ersten Halbzeit bin ich noch nicht ganz zufrieden. In der zweiten Hälfte kam Wegberg gut aus der Kabine und hatte auch direkt die Chance zum Anschlusstreffer. Mit der Roten Karte haben wir ein wenig das Fußballspielen eingestellt, das hat dem Spiel nicht gutgetan. Daher war es auch wichtig, dass wir das dritte Tor in einer Phase gemacht haben, in der wir nicht überlegen waren."

Die U23 des FC Schalke empfängt am kommenden Sonntag (13. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) den SV Rödinghausen. Ergebnistipp, gefälligst? Eventuell ein 4:1...