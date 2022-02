KFC Uerdingen: Sohn von Ex-Profi wechselt nach Krefeld

Der KFC Uerdingen hat noch einen neuen Spieler präsentiert, diesmal für die Innenverteidigung.

Sechs Abgänge hat der Regionalligist KFC Uerdingen im Winter zu verzeichnen. Nun wurde der dritte Zugang präsentiert. Nach Levan Kenia (war Co-Trainer) und Jonathan Canto (Hellerup, 3. Liga Dänemark) wechselt auch Tim Brdaric zum Tabellenletzten nach Krefeld.

Die Transfers des KFC Uerdingen im Winter Zugänge: Levan Kenia (war Co-Trainer), Jonathan Canto (Hellerup, 3. Liga Dänemark), Tim Brdaric (RW Koblenz) Abgänge: Jonas Brendieck (Ziel unbekannt), Joshua Yeboah (RSV Meinerzhagen, ausgeliehen), Connor Klossek (Union Fürstenwalde), Quadie Barini (Siegburger SV), Kevin Ntika Bondombe (Frankreich), Niklas Schubert (SF Baumberg)

Der Innenverteidiger kommt von RW Koblenz (Regionalliga Südwest) nach Uerdingen. Der 21-Jährige hat einen bekannten Vater. Thomas Brdaric, Ex-Profi von Bayer Leverkusen, hat über 200 Partien in der Bundesliga absolviert.

Zuletzt hat er seinen Sohn sogar trainiert. Denn vor seinem Engagement in Koblenz und Uerdingen war der ehemalige Jugendspieler von Arminia Klosterhardt in Albanien aktiv und spielte für KF Vllaznia Shkoder, den Klub, den Thomas Brdaric damals trainierte.

In einem Interview auf fussball.de betonte der Sohn des Ex-Profis mit Blick auf die außergewöhnliche Konstellation: "Damit können wir beide sehr gut umgehen. Ich weiß, dass ich mich nach der Pause in Deutschland, in der ich viel individuell trainiert habe, erst an das Leistungsniveau im Profifußball heranarbeiten muss. Dabei kann mich mein Vater mit seiner Erfahrung als Spieler und Trainer sehr gut unterstützen – aber er stellt mich bestimmt nicht auf, nur weil ich sein Sohn bin."