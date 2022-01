RWE: Neuer Klub präsentiert Felix Heim

Rot-Weiss Essen und Felix Heim gehen für ein halbes Jahr getrennte Wege. Der 20-Jährige wurde am "Deadline Day" bei seinem neuen Klub vorgestellt.

Felix Heim wird in der aktuellen Spielzeit nicht weiter für Rot-Weiss Essen auflaufen, der 20-Jährige wechselt zum FSV Frankfurt in die Regionalliga Südwest. Zur Saison 2022/2023 wird Heim zu RWE zurückkehren. RevierSport hatte diesen Transfer bereits am Sonntagabend angekündigt.

In der vorangegangenen Saison spielte Felix Heim für die TSG Balingen und kam bei den Balingern auf insgesamt 35 Einsätze, bei denen er sieben Tore schoss und neun Treffer vorbereitete. In der aktuellen Spielzeit absolvierte Felix Heim für RWE insgesamt 13 Pflichtspiele - zehn in der Liga, drei im Niederrheinpokal - und erzielte dabei zwei Tore und bereitete vier vor.

RWE-Sportdirektor Jörn Nowak: "Felix hätte es aufgrund der Konkurrenzsituation auf seiner Position in der Rückrunde wahrscheinlich schwer gehabt, auf gewünschte Einsatzzeiten zu kommen. Daher haben wir gemeinsam entschieden, dass eine vorübergehende Luftveränderung für seine persönliche Entwicklung der richtige Schritt sein kann. Wir haben in der Vergangenheit gute Erfahrung mit diesem Modell gemacht. Wir wünschen Felix und dem FSV Frankfurt eine erfolgreiche Rückrunde."

"Für mich war es eine einfache Entscheidung: Nachdem ich erfahren habe, dass der FSV Frankfurt Interesse an mir zeigt, musste ich nicht lange über einen Wechsel nachdenken. Ich möchte mit dem FSV den Klassenerhalt so schnell wie möglich klar machen und möglichst viele Tore schießen und vorbereiten", erklärt Heim.

Thomas Brendel, Sportlicher Leiter des FSV Frankfurt, ergänzt: "Ich freue mich, dass Felix zu uns gewechselt ist. Wir kennen ihn noch aus der letzten Saison, als er noch bei der TSG Balingen gespielt hat. Er ist als schneller und torgefährlicher Außenspieler bekannt. Wir sahen auf Felix Position noch Handlungsbedarf und wollten uns hier noch breiter aufstellen. Felix trainierte bis Freitag noch bei Rot-Weiss Essen und ist somit fit genug, um dem FSV Frankfurt auch sofort zu unterstützen."

