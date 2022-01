Alemannia Aachen: Tjorben Uphoff hat einen neuen Verein gefunden

Sieben Zugänge hat Aachen in der Winterpause präsentiert. Zwei Mann sind gegangen, drei weitere Spieler spielen keine Rolle mehr. Einer davon hat nun auch einen Verein gefunden.

Nach Sven Schiffer (SpVg Frechen 20) und Mario Zelic (TuRU Düsseldorf) hat auch Tjorben Uphoff Alemannia Aachen verlassen. Uphoff gehörte neben Stürmer Tim Buchheister und Mittelfeldspieler Christian Gartner zu den Akteuren, mit denen Trainer Fuat Kilic nicht mehr plante.

Nun hat Uphoff einen neuen Klub gefunden. Der gelernte Innenverteidiger wechselt vom Tivoli an die Kreuzkirche zu Teutonia 05 Ottensen nach Hamburg. "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Es ist für mich ein Schritt zurück in meine Wahlheimat. Ich finde das ganze Projekt sehr spannend. Die sportlichen Ambitionen und das Klima in der Mannschaft waren ausschlaggebend für den Wechsel", erklärt der 27-Jährige, der in der Hinrunde noch 19 Spiele für die Alemannia bestritt.

Zugänge: Alexander Heinze, Selim Gündüz (beide vereinslos), Sebastian Schmitt (TSV Schott Mainz), Tim Korzuschek (1. FC Saarbrücken, ausgeliehen), Ergün Yildiz (FC Pesch), Vleron Statovci (eigene U19), Ricardo Antonaci (Arminia Ludwigshafen). Alexander Heinze, Selim Gündüz (beide vereinslos), Sebastian Schmitt (TSV Schott Mainz), Tim Korzuschek (1. FC Saarbrücken, ausgeliehen), Ergün Yildiz (FC Pesch), Vleron Statovci (eigene U19), Ricardo Antonaci (Arminia Ludwigshafen). Abgänge: Sven Schiffer (SpVg Frechen 20), Mario Zelic (TuRU Düsseldorf), Tjorben Uphoff (Teutonia 05 Ottensen), Christian Gartner, Tim Buchheister (beide Ziel unbekannt).

Ottensen, das in der Regionalliga Nord um den Aufstieg spielt, darf sich über einen erfahrenen Abwehrspieler freuen. Insgesamt kommt Uphoff auf 236 Begegnungen (zwölf Tore) in der Regionalliga. Er stand neben Aachen auch schon beim Wuppertaler SV, FC Schalke 04 II, SV Elversberg und FC St. Pauli II unter Vertrag. Ausgebildet wurde der Deutsch-Russe, der in Hannover geboren ist, bei Sportfreunde Ricklingen, SV Werder Bremen und FC St. Pauli.