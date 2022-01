Rot Weiss Ahlen: Vertragsauflösung und Neuzugang

Fußball-Regionalligist Rot Weiss Ahlen hat zu Beginn der Woche zwei Personalentscheidungen bekanntgegeben. Einen Ab- und einen Zugang.

Rot Weiss Ahlen hat den Vertrag mit Enes Güney im beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der in dieser Saison vergeblich auf einen Einsatz in der Regionalliga wartete, wechselt zum TuS Hiltrup in die Westfalenliga.

In der vergangenen Saison 2020/2021 wurde Güney neunmal eingesetzt und erzielte beim SV Straelen in der letzten Sekunde den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.





Derweil haben die Wersestädter mit Mordecai Zuhs einen Innenverteidiger unter Vertrag genommen. Der 1,88 Meter große Spieler mit ghanaischen Wurzeln, hat sich im Training präsentiert und im ersten Testspiel bei der SG Bockum-Hövel mitgewirkt. Er konnte Cheftrainer Andreas Zimmermann überzeugen.

Das Abwehrtalent wurde in der Jugend von Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Dort spielte er in den verschiedenen U-Bundesligen. In der U23 der Fohlen kam er dann kaum zum Einsatz und versucht nun in Ahlen einen Neustart. "Er ist ein junger Spieler mit Entwicklungspotential. Als Linksfuß kann er auch auf der linken Verteidigerposition eingesetzt werden. Mordecai ist groß, Kopf-und Zweikampfstark, das hat uns im Kader noch gefehlt, dazu hat er einen super Charakter", freute sich Zimmermann über den Zuwachs.