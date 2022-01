RWO-Präsident: "Sollen doch alle denken, dass RWO tot ist - umso besser!"

Rot-Weiß Oberhausen hat am Donnerstag mit einer Meldung für Aufregung gesorgt. Sparmaßnahmen im Nachwuchsleistungszentrum: das vermeldete RWO.

Nach gut zehn Jahren hat Rot-Weiß Oberhausen entschieden, sein Nachwuchsleistungszentrum aufzugeben. Die Anforderungen für ein vom DFB lizensiertes NLZ seien einfach zu hoch für den Regionalligisten. Das gab RWO offiziell bekannt.

Doch, wer jetzt vielleicht glaubt, dass Rot-Weiß Oberhausen pleite sei oder es dem Verein richtig dreckig geht, der wird von Hajo Sommers eines Besseren belehrt.

Im RevierSport-Interview spricht der RWO-Präsident Klartext und räumt mit allen Gerüchten rund um die finanzielle Situation der Kleeblätter auf.

Hajo Sommers, die RWO-Meldung vom Donnerstag sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff. Was bedeuten die RWO-Pläne im Nachwuchs konkret: Ab wann wird RWO keinen finanziellen Mehraufwand für das NLZ mehr betreiben?

Hajo Sommers: (lacht) Ganz ehrlich: mir ist das so etwas von egal, was die Leute denken. Ich verstehe auch die ganze Aufregung nicht. Wir haben einen Schritt vollzogen, der sein muss. Wir wollen einfach Geld einsparen. In Zahlen ausgedrückt sind das 350.000 Euro pro Saison, die wir mit der Abgabe des DFB-Sterns sparen. Und: Unser Nachwuchszentrum wird trotzdem breit und gut aufgestellt sein. Nur eben nicht mit all dem teuren Personal und anderen Sachen, die vom DFB für ein lizensiertes Nachwuchsleistungszentrum gefordert werden. Ab dem 1. Juli 2022 wird es das bei uns nicht geben. Zunächst einmal planen wir die Rückkehr zu einem normalen Leistungszentrum für die nächsten zwei Jahre. Was danach danach kommt, werden wir sehen. Nach zehn Jahren einen Umbruch zu vollziehen, ist ja auch nicht so verkehrt. Das ist zumindest unsere Meinung.

Wir können uns die Kohle dafür einfach nicht mehr leisten. Aber das heißt nicht, dass wir die Jugend oder den Verein aufgeben. Im Gegenteil: Wir stellen alles um, damit Rot-Weiß Oberhausen erfolgreich ist. Hajo Sommers

Welche Auswirkungen, sportlicher Natur, wird das für die U17 oder U19-Bundesligamannschaft haben?

Erst einmal gar keine. Wir werden weiterhin ein gutes Team auf die Beine stellen. Und - vorausgesetzt wir steigen in dieser Saison nicht ab, wovon ich nicht ausgehe - zumindest bis Sommer 2023 in der U19-Bundesliga spielen. Danach ist möglich, dass wir nicht mehr dabei sind. Denn der DFB zieht ja bekanntlich in Erwägung, eine U19-Bundesliga aufzubauen, in der nur Klubs mit den vom DFB lizensierten Nachwuchsleistungszentren dabei sind. Und in der U17 liegen wir aktuell auf Platz eins. Wenn wir aufsteigen, dann sind wir in der nächsten Saison auch Bundesligist. Es ist nicht alles so schlecht, wie manche Leute glauben. Die, die das glauben, beschäftigen sich schlichtweg mit der Materie nicht. Viele Leute haben keine Ahnung. Und vor allem keine Ahnung, was so ein Nachwuchsleistungszentrum einen Verein, einen Regionalligisten kostet. Viele Klubs in der 3. Liga haben ebenfalls kein vom DFB zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum. Wir tun nichts, was es nicht gibt oder es schon gab. Aber noch einmal, dass es auch jeder versteht: Wir sind das letzte Nachwuchsleistungszentrum auf der Autobahn. Wir können uns die Kohle dafür einfach nicht mehr leisten. Aber das heißt nicht, dass wir die Jugend oder den Verein aufgeben. Im Gegenteil: Wir stellen alles um, damit Rot-Weiß Oberhausen erfolgreich ist.

Wenn ein Verein bei uns in der Regionalliga behauptet, dass er in den letzten zwei Jahren kein Minus gemacht hat, dann ist das eine Lüge. Hajo Sommers

Wird das ersparte Geld denn zu Teilen in die Profimannschaft investiert?

Nein! Das wäre ja vollkommen unrealistisch. Das sind Gelder, die wir einfach nicht haben. Das ist ein Minusgeschäft in Zeiten von Corona. Und wenn ein Verein bei uns in der Regionalliga behauptet, dass er in den letzten zwei Jahren kein Minus gemacht hat, dann ist das eine Lüge. Ich denke, dass auch unsere Freunde aus Essen nicht glücklich darüber sind, wenn ihnen Topspiele flöten gehen. Auch sie müssen zusehen, wie sie klar kommen. Wir haben uns in den letzten 14 Tagen den Buckel abgearbeitet, um einen Umbruch einzuleiten. Einen, der uns einen erfolgreichen Weg ebnen soll.

Der Wuppertaler SV ist auf dem umgekehrten Weg. Stefan Vollmerhausen wurde in Wuppertal als Nachwuchschef eingestellt, um eben den begehrten Stern des DFB für das Nachwuchsleistungszentrum zu erarbeiten. Glauben Sie, dass die Wuppertaler da etwas blauäugig sind und einen Fehler begehen?

Die Wuppertaler begehen keinen Fehler. Das wird erst der Fall sein, wenn Herr Runge kein Geld mehr gibt. Das ist auch die Wahrheit. Preußen Münster zum Beispiel will auch ein DFB-Leistungszentrum werden. Die bekommen aber auch viel Hilfe von der Stadt bei der Infrastruktur. Es muss jeder Verein für sich entscheiden, was das Richtige für den Klub ist. Wir haben jetzt erst einmal ab Sommer für die nächsten zwei Jahre so und nicht anders entschieden.

Wir arbeiten uns hier nicht ab, um am Ende nicht aufsteigen zu wollen. Natürlich wollen wir hoch! Wir sind aktuell dabei auch die Beantragung der Drittliga-Lizenz vorzubereiten. Hajo Sommers

Wie ist denn der aktuelle Stand bei den Corona-Hilfen des Landes NRW?

Das ist ja der Punkt. Da gibt es bisher auch nur verbale Absichtserklärungen, was kommen könnte. Man kann gar nicht richtig planen. Man kann keinen Etat vorbereiten, weil man nicht weiß, wie viel vom Land kommt - ob überhaupt etwas kommt. Wir haben da keine Klarheit. Deshalb haben wir für uns Klarheit geschaffen."

Welche sportlichen Ambitionen verfolgt denn jetzt RWO in der Regionalliga-Restrunde?

Gewinnen, gewinnen und nochmals gewinnen! Wir arbeiten uns hier nicht ab, um am Ende nicht aufsteigen zu wollen. Natürlich wollen wir hoch! Wir sind aktuell dabei auch die Beantragung der Drittliga-Lizenz vorzubereiten.

Eine Frage noch: Ohne DFB-NLZ kann man auch nicht in der 1. oder 2. Liga spielen - langfristig würde das ja heißen, dass man da nicht mehr hinkommen kann oder darf...

Wir haben nie gesagt, dass wir das nie wieder tun. In diesem Jahr werden vielleicht neue Reformen vom DFB, der DFL in die Wege geleitet. Dann werden wir sehen, wie diese aussehen. Noch einmal zum Schluss: Wir fahren hier überhaupt keine Ambitionen runter - im Gegenteil. Der Etat für die kommende Saison soll circa so aussehen wie zu dieser Spielzeit. Sollen doch alle denken, dass RWO tot ist - umso besser! Dann rechnet niemand mehr mit uns (lacht).