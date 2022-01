Kein Münster-Wechsel: Stürmer will in der 3. Liga bleiben

Erst am Freitag hatte RevierSport berichtet, dass der SC Preußen Münster seine Fühler nach einem Drittliga-Stürmer ausgestreckt hat. Dieser will aber in der 3. Liga bleiben.

Das erste Mal im Sommer 2021 und das zweite Mal im Winter 2022: Diese beiden Versuche unternahm der SC Preußen Münster, um Serhat Koruk an die Hammer Straße zu locken. Und schon jetzt steht fest, dass es auch im zweiten Anlauf nicht klappen wird. RS berichtete noch am Freitag vom Münsteraner Interesse.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat auch der SCP von sich aus Abstand von einer Koruk-Verpflichtung, der jüngst seinen bis zum 30. Juni 2023 laufenden Vertrag beim SV Meppen auflöste, genommen. Aber auch der Stürmer selbst besitzt kein Interesse mehr an einem Wechsel zum Regionalligisten. "Es hat eigentlich alles gepasst mit Münster, sie waren auch in der vergangenen Saison schon stark an mir interessiert. Ich habe auch ein gutes Gefühl gehabt und super Gespräche mit den Verantwortlichen, ich wollte sportlich aber keinen Schritt zurück machen und deswegen diese Entscheidung", wird der 25-Jährige, der sich selbst gerne "El Turco" nennt, in der "Rheinischen Post" zitiert.

Der Angreifer, der in der laufenden Saison in 15 Drittligaspielen einmal traf, verriet auch, dass er in der Rückrunde weiter in der 3. Liga auf Torejagd gehen wird: "Ich habe mich mit dem Klub geeinigt und die Unterschrift passiert in den nächsten ein, zwei Tagen. Nach einem halben Jahr einen Schritt zurück zu machen ist für mich viel zu früh, weil ich mir auch selbst etwas beweisen will."

Nach RevierSport-Informationen wird Koruk in den nächsten Tagen einen Vertrag beim Sportclub Verl unterschreiben.