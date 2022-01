Preußen Münster: "El Turco" im Visier - Entscheidung steht kurz bevor

Erst vor wenigen Tagen wurde offiziell, dass Stürmer Serhat Koruk und der SV Meppen getrennte Wege gehen. Nun steht Koruk kurz vor einer Unterschrift bei einem anderen Klub.

39 Spiele, 20 Tore, so lautete die Bilanz von Serhat Koruk nach der Saison 2020/2021. Kein Wunder, dass sich die Klubs um "El Turco", wie er gerufen wird, nur so rissen.

Der 25-Jährige entschied sich für einen Wechsel zum SV Meppen und wurde im Emsland nie so richtig glücklich. In 15 Einsätzen gelangen ihm nur ein Tor und eine Vorlage. "Bei Meppen haben sich in den letzten Jahren bereits Angreifer aus der Regionalliga bewiesen, die dann den nächsten Schritt gemacht haben. Ich will immer viele Spiele und viele Tore machen und die Chance in Meppen ist höher, als vielleicht bei einem Zweitliga-Absteiger", erklärte der ambitionierte Stürmer im RevierSport-Gespräch damals seine Entscheidung sehr selbstbewusst.

Doch nur ein halbes Jahr später ist das Kapitel Meppen für Koruk schon wieder beendet. Wie der Verein in dieser Woche in einer knappen Stellungnahme mitteilte, ist der Vertrag aus "persönlichen Gründen" wieder aufgelöst worden.

Am Wochenende will Koruk seinen neuen Verein präsentieren

"Es ist für Serhat in Meppen nicht so gelaufen, wie es sich alle Seiten erhofft haben. Jetzt geht man getrennte Wege und er wird einen neuen Anlauf nehmen", erklärt Omar Afkir, Koruks Berater, gegenüber RevierSport.

Viele Offerten für Koruk aus der 3. Liga und Regionalliga

Kurz nach der Vertragsauflösung in Meppen stand das Telefon von Koruk nicht mehr still. Nach RevierSport-Informationen erhielt der Angreifer Anrufe von mehreren Drittliga- und Regionalligaklubs wie zum Beispiel Alemannia Aachen oder SV Rödinghausen. Doch die Entscheidung wird - voraussichtlich noch an diesem Wochenende - zwischen zwei Vereinen fallen, wie Afkir RS verrät: "Es gab gute Gespräche mit Preußen Münster und einem Drittligisten. Mehr kann ich aktuell nicht sagen. Eine Entscheidung steht kurz bevor."

Preußen Münster war nach RS-Infos schon im vergangenen Sommer an Koruk dran, doch dieser wollte unbedingt in die 3. Liga wechseln und entschied sich für Meppen. Bleibt abzuwarten, ob es im zweiten Anlauf zwischen Münster und Koruk zu einer Zusammenarbeit kommt. Wie RS aus Koruks Umfeld erfuhr, scheint dieser erneut die Drittliga-Offerte zu favorisieren...