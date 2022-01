RL West: Köln II hat Oberliga-Torjäger im Visier

Der 1. FC Köln II befindet sich derzeit im Trainingslager in Spanien. Bei einem Test gegen den belgischen Zweitligisten KMSK Deinze wurde dabei auch ein Talent aus der Oberliga getestet.

Dass die zweite Mannschaft des 1. FC Köln neue Spieler braucht, darüber hatte RevierSport bereits am Sonntag berichtet. Nun scheinen die Verantwortlichen um Trainer Mark Zimmermann das erste Mal fündig geworden zu sein. Im ersten Testspiel des neuen Jahres hatte die U21 der Domstädter einen Testspieler aus der Oberliga dabei.

Der erst 17-Jährige Jeremy Mekoma hatte beim 1:1-Unentschieden gegen den belgischen Zweitligisten KMSK Deinze für eine halbe Stunde mitgewirkt. Der Stürmer war 2017 ins NLZ des Bundesliga-Konkurrenten Mainz 05 gewechselt und schloss sich im vergangenen Sommer dem Oberligisten FC Karbach an. In 19 Spielen hat er dabei auch gleich acht Mal getroffen. Am Donnerstag ist Mekoma mit dem Kölner Kader mit nach Marbella ins Trainingslager geflogen.

„Er ist noch sehr zurückhaltend in der Art, aber hat sich gut integriert“, bilanzierte Coach Zimmermann gegenüber dem Geißblog. „Er kommt aber von drei Trainingseinheiten pro Woche in der Oberliga nun zu sechs bis sieben, das ist schon eine Umstellung.“ Nach dem Trainingslager soll er wieder nach Karbach zurückkehren, Gespräche über eine Verpflichtung im Sommer sollen allerdings noch in der kommenden Woche geführt werden, wie das Fanzine weiter schreibt.

Die Kölner haben im Winter mehrere Spieler verloren. Sava-Arangel Cestic hat seinen Vertrag aufgelöst, Jens Castrop wurde an den 1. FC Nürnberg verliehen und Kapitän Marius Laux hatte seine Karriere beendet, um neuer Team-Manager der ersten Mannschaft zu werden. Mit Noah Katterbach droht ein weiteres Talent, das bisher hauptsächlich in der Regionalliga-Elf des „Effzeh“ zum Einsatz kam, dem Verein zumindest vorerst den Rücken zu kehren.