Straelen-Sportchef Zedi: "Müssen konstanter werden"

Zwei Wochen vor Wiederbeginn der Regionalliga kann der SV Straelen einen 5:0-Testspielsieg feiern. Sportchef Rudi Zedi sieht aber noch Verbesserungspotenzial.

Der SV Straelen ist mit einem 5:0-Testspielsieg gegen Teutonia St. Tönis ins neue Jahr gestartet. Sportchef Rudi Zedi sieht bei seiner Mannschaft noch viel Luft nach oben: „Die Abläufe, die im Training einstudiert wurden, waren nur phasenweise zu sehen und wenn man die Chancenverwertung sieht, hätte das ein oder andere Tor mehr fallen müssen.“

Auch Trainer Thomas Gerstner teile Zedis Meinung. „Er sagte, dass man da mehr erwarten dürfe, wenn man schon weiter ist als der Gegner, der erst vor ein paar Tagen ins Training gestartet ist. Da hätte man von der Intensität, weil wir ja in der Halbzeit auch durchgewechselt haben, mehr zeigen können.“

Keine Zugänge mehr geplant

Mit den Auftritten der beiden Neuzugänge Dacain Baraza (Westfalia Herne) und Musashi Fujiyoshi (Viktoria Arnoldsweiler) zeigte sich der Sportchef zufrieden: „Die beiden haben das erste Mal das Trikot des SV Straelen getragen, es waren jeweils solide Auftritte. Wir haben jetzt noch zwei Wochen Zeit, die Eingewöhnungsphase ist kurz. Aber die Jungs wurden gut aufgenommen und bringen ihre Qualitäten, die sie mitbringen, auch voll ein.“

Weitere Zugänge wird es beim SV Straelen sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. Den ein oder anderen Spieler wird der Klub hingegen wohl noch abgeben: „Abgänge wird es vielleicht noch geben. Da sind wir aktuell in Gesprächen“, verrät Zedi.

Zedi fordert konstantere Leistung

Für die Rückrunde erhofft sich der Sportchef mehr Konstanz: „Wir müssen konstanter in unseren Leistungen werden, um so schnell so viele Punkte wie möglich zu sammeln, damit es nach unten hin nicht noch unnötig eng wird. Das sollte auch der Anspruch der Mannschaft und jedes einzelnen Spielers sein.“

Nach 21 gespielten Partien steht Straelen mit 25 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den Bonner SC, der den ersten Abstiegsplatz belegt. Für den Sportverein steht am Samstag (15. Januar, 14 Uhr) noch ein Testspiel gegen Ligakonkurrent VfB Homberg an, ehe am 22. Januar die Regionalliga wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Am 22. Spieltag wird der Bonner SC zu Gast an der Römerstraße sein.