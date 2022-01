RW Ahlen: RWE-Schreck wechselt zu Preußen Münster

Rot Weiss Ahlen plant den Großangriff auf den Lokalrivalen Preußen Münster. Ein Talent wechselt die Seiten: Ali Cirak, RWE-Schreck der vergangenen Saison.

Rot Weiss Ahlen und sein Trainer Andreas Zimmermann sind vor dem Rückrundenstart hochmotiviert. Der Fußballlehrer gab in einem Interview gegenüber den „Westfälischen Nachrichten“ heraus, dass mittelfristig das Ziel, die Nummer eins im Münsterland zu werden. Sprich somit auch: den SC Preußen Münster überholen.

„Ich möchte, dass wir Strukturen verändern und Kompetenzen verlagern. Bei den Abläufen müssen alle an einem Strang ziehen, um dauerhaft Regionalliga spielen zu können. Auch Manpower dazu holen und Kommunikation nach Außen tragen. Unser Ziel ist mittelfristig, also zwischen drei und fünf Jahren, wieder die Nummer eins im Münsterland zu werden“, sagte Zimmermann dort, angesprochen auf eine Hauptforderung, was seine Hauptforderung für eine Vertragsverlängerung ist.

Cirak wechselt die Seiten

Ein Mann wechselt dabei allerdings die Seiten: Ali Cirak verlässt den Verein und wechselt zum SCP. Das vermeldeten die Ahlener am Montagabend über ihre Kanäle in den sozialen Netzwerken. Das 20-jährige Eigengewächs hatte in der bisher absolvierten Runde noch keinen Einsatz zu verzeichnen. Unvergessen aus Ahlener Sicht ist allerdings seine Einwechslung beim 2:1-Erfolg in der vergangenen Saison gegen Rot-Weiss Essen, als er vier Minuten nach seiner Hereinnahme den Siegtreffer für die Wersestädter erzielte. „ Viele Jahre war er ein fester Bestandteil von Rot Weiss Ahlen, daher wünschen wir dem „Langen“ alles Gute für seinen weiteren sportlichen Werdegang“, schreiben die Ahlener in ihren sozialen Netzwerken. In der Regionalliga kommt Cirak auf zehn Einsatzminuten.

Zuvor hatte bereits Ilias Anan den Verein in Richtung Bövinghausen verlassen. „Es gibt auch Spieler, die nicht so ganz mit ihrer Situationen zufrieden sind. Reisende soll man nicht aufhalten“, sagte Ahlens Trainer Andreas Zimmermann im Dezember gegenüber RevierSport und verriet in Bezug auf neue Spieler für die Rückrunde: „Wenn wir Zugänge präsentieren, dann werden es Vorgriffe auf die neue Saison sein.“