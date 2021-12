Lotte: Unzufriedenheit über Hinrunde - der Markt wird sondiert

Für die Sportfreunde Lotte könnte nun auch Saisonende sein. Denn sie stehen zur Pause über dem Strich. Dementsprechend einverstanden zeigt sich auch der Trainer.

Andy Steinmann über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Wir haben uns die Saison 2021/2022 natürlich besser vorgestellt. Wir haben in der Hinrunde zu wenig Punkte geholt und stecken deswegen tief im Abstiegskampf. In der Restrunde müssen wir besser spielen und vor allem öfter punkten."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Bisher gibt es noch nichts zu verkünden. Ob uns noch Spieler verlassen, wird sich erst im Januar entscheiden und auch dann wird man erst sehen, ob wir noch nachlegen werden beziehungsweise können. Wir beobachten den Markt, halten auch die Ohren offen. Wenn ein passender Spieler dabei sein sollte, der uns weiterhilft, werden wir versuchen, einen Transfer zu ermöglichen."

… die Ziele für 2022:

"Kurz und knapp: unser Ziel für die Rückrunde ist der Klassenerhalt!"

… die Vorbereitung (Trainingslager, Trainingsstart, Testspiele):

"Wir werden kein Trainingslager beziehen. Unsere Vorbereitung beginnt am 27. Dezember mit einem Sprint-Laufplan der am 6. Januar endet. Das ist ein ähnlicher Ablauf wie letztes Jahr in der Winterpause. Am 7. Januar gehen wir dann das erste Mal wieder gemeinsam auf den Rasenplatz. Am 8. Januar bestreiten wir ein Testspiel gegen die U23 des FC Hansa Rostock. Am 11. Januar steht ein weiteres Testspiel gegen BW Hollage an. Für den 15. Januar sind wir noch auf der Suche nach einem Gegner."