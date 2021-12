Rot Weiss Ahlen: Weitere Abgänge möglich - Pokalfinale ist das Ziel

Rot Weiss Ahlen gehört zu den Überraschungsmannschaften der Regionalliga West. Trainer Andreas Zimmermann will auch im Jahr 2022 für Furore sorgen.

Andreas Zimmermann über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Wir stehen genau da, wo wir vor der Saison stehen wollten. Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. Auch mit den beiden Rückrundenpartien sind wir zufrieden. Natürlich kann man sich hier und da verbessern. Aber insgesamt bin ich voll zufrieden. Es ist, wie vor der Saison erwartet, eine sehr starke Liga. Ich glaube, dass es sich bis zum Ende der Saison zuspitzen wird - sowohl oben als auch unten."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Ilias Anan verlässt uns in Richtung TuS Bövinghausen. Es gibt auch Spieler, die nicht so ganz mit ihrer Situationen zufrieden sind. Reisende soll man nicht aufhalten. Aber da ist bis auf Anan noch nichts spruchreif. Wenn wir Zugänge präsentieren, dann werden es Vorgriffe auf die neue Saison sein."

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen weiterhin Abstand zu den Abstiegsrängen halten und den Klassenerhalt frühzeitig klarmachen. Zudem stehen wir mit Münster, Rödinghausen und Verl im Westfalenpokal-Halbfinale. Wir wollen ins Finale und uns für den DFB-Pokal qualifizieren."

… die Vorbereitung (Trainingslager, Trainingsstart, Testspiele):

"Am 6. Januar ist Trainingsstart. Am 8. Januar geht es gegen Bockum-Hövel, am 11. Januar gegen den SV Meppen, vielleicht machen wir noch ein drittes Testspiel. Aber das ist noch nicht fix. Da suchen wir noch einen guten Gegner."