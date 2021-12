RWE: Drittligist kommt zum Testspiel an die Hafenstraße

Rot-Weiss Essen hat den ersten Testspielgegner für die kommenden Wintervorbereitung fix gemacht. Es handelt sich um einen Drittligisten.

Rot-Weiss Essen wird in Vorbereitung auf die Restrunde ein Testspiel gegen den SV Meppen absolvieren. Der Drittliga-Drittplatzierte kommt am Samstag, den 8. Januar 2022, ins Stadion an der Hafenstraße. Anstoß der Partie ist um 16 Uhr. Der SV Meppen ist auf jeden Fall das Überraschungsteam der 3. Liga. Die Emsländer wurden vor der Saison eher im Abstiegs- statt Aufstiegskampf erwartet.

Für RWE-Coach Christian Neidhart wird das ein ganz besonderes Wiedersehen sein: Neidhart stand ganze sieben Jahre bei den Emsländern an der Seitenlinie, bevor er im Sommer 2020 zu Rot-Weiss Essen wechselte. Für den 53-Jährigen wird es das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein.

Der Regionalliga-West-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen startet am 3. Januar 2022 in die Vorbereitung auf die Restrunde. Vom 10. bis zum 16. Januar reist RWE ins Türkei-Trainingslager nach Belek. Dort sind zwei Testspiele geplant. Die Gegner stehen noch nicht fest.

RWE informiert, dass Informationen zum Ticket-Vorverkauf für das Meppen-Spiel zeitnah folgen, sobald die Verordnungslage rundum das Corona-Virus für den Austragungstag geklärt ist. Gleiches gilt für die anstehenden Regionalliga-Heimspiele im "Stadion an der Hafenstraße" gegen den Wuppertaler SV (23. Januar, 14 Uhr) und Fortuna Düsseldorf II (6. Februar, 14 Uhr).