VfB Homberg: Sechs Mann sollen kommen - "ohne Zugänge, keine Chance"

Der VfB Homberg spielt bislang eine enttäuschende Runde. Mit sieben Punkten Rückstand gehen die Duisburger in die Pause. Trainer Sunay Acar wünscht sich viele Zugänge.

Sunay Acar über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Es ist sehr enttäuschend, dass wir nur elf Punkte auf dem Konto haben und Tabellenvorletzter sind. Sieben Punkte Abstand auf das rettende Ufer sind erst einmal eine kleine Hausnummer für uns. Aber es ist nicht unmöglich, auch mal eine gute Woche mit sechs Punkten zu erwischen und dann ist man schnell wieder dran. Warum wir da stehen, wo wir stehen, ist schnell erklärt: Der Kader ist von Beginn an zu klein gewesen. Ich wollte eine Mannschaft mit 22 Mann, inklusive zwei Torhütern haben. Wir sind aber nur mit 17 Feldspielern und zwei Keepern gestartet. Während der Saison haben sich leider Tim Wendel mit einem Muskelabriss und Babacar M'Bengue mit einem Kreuzbandriss schwer verletzt. Wir mussten Bezirksliga-Spieler in die Regionalligamannschaft berufen, um überhaupt einige Alternativen auf der Bank zu haben. Ein Beispiel: Gegen Köln II bringen wir Jungs aus der Bezirksliga von der Bank, während die Kölner mit Jungprofis nachlegen. So sind wir natürlich nicht konkurrenzfähig."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Pascal Gurk wird uns verlassen. Derweil haben wir mit Philipp Meißner vom 1. FC Bocholt einen Außenverteidiger verpflichtet. Auch Momodou Jallow, der zuletzt in den USA gespielt hat, wird kommen. Wir brauchen aber immer noch fünf, sechs Zugänge, um in der Restrunde angreifen zu können. Wir haben vor der Saison mit Marvin Lorch, Said Harouz und Danny Rankl den kompletten Sturm verloren. Leider haben wir es nicht geschafft, diese Jungs zu ersetzen. Es war auch nicht einfach auf dem Markt. Die Oberligen, die U19-Bundesligen haben aufgrund von Corona nicht gespielt, unser Portemonnaie ist auch nicht das dickste und nicht jeder will nach Homberg kommen. Deshalb sind wir auch nur mit 17 Feldspielern an den Start gegangen. Aber das reicht nicht. Wir müssen jetzt ordentlich nachlegen, um eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben."

… die Ziele für 2022:

"Die Mannschaft ist total intakt. Sie benötigt nur neue Spieler - in der Breite und mit Qualität. Wir denken überhaupt nicht an die Oberliga. Wir wollen eine starke Vorbereitung mit Zugängen hinlegen und nochmal Vollgas geben. Wir werden bis zum Ende kämpfen, um auch in der nächsten Saison in dieser tollen Liga mitspielen zu können."

… die Vorbereitung (Trainingsstart, Trainingslager, Testspiele):

"Wir starten am 3. Januar. Ein Testspiel steht noch nicht fest. Wir hatten eigentlich schon einen Vergleich mit einem holländischen Team vereinbart, der aber aufgrund des Lockdowns in unserem Nachbarland wieder abgesagt werden musste. Ich hoffe, dass wir noch ein, zwei Testspielgegner finden."