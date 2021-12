1. FC Köln II: Kapitän geht von Bord - Siege gegen Top-Teams sind Ziel

Der 1. FC Köln II hat eine ordentliche Runde gespielt und will in der Restrunde noch besser sein. Jedoch wird Trainer Mark Zimmermann dabei auf seinen Kapitän verzichten müssen.

Mark Zimmermann über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Es ist jetzt unsere gemeinsame dritte Hinrunde, die wir gespielt haben. Es ist eigentlich fast immer gleich: wir spielen eine konstante Serie, immer um die 30 Punkte herum. Das ist in Ordnung. Wir erfüllen den Auftrag des Vereins. Wir haben relativ viele Jungprofis von oben bekommen und haben das kurzfristig immer sehr gut hinbekommen, den Jungs Spielpraxis zu gewähren. Und trotzdem haben wir eine eigenständige U21 und die Jungs, die fest zu uns gehören, gehen damit gut um.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Unser Kapitän Marius Laux wird uns verlassen und eine Funktionärsposition bei einem Verein in Köln übernehmen. Es kann durchaus sein, dass Jungs auch verliehen werden und eine oder zwei Ligen höher gehen. Das kann immer passieren. Wir werden keinen anderen Spieler für Laux holen. Das werden wir intern auf mehrere Schultern verteilen.

… die Ziele für 2022:

"Unsere Ziele sind, dass wir eine stabile Rückrunde spielen wollen. Das ist uns in der Vergangenheit nicht gelungen. Wir waren in der Rückrunde nicht so konstant. Das wollen wir in der kommenden Restrunde ändern und verbessern. Wir wollen zudem gegen die Top-Teams besser aussehen. Wir haben gegen Wuppertal, Oberhausen und Wiedenbrück verloren. Gegen Fortuna Köln, Essen und Münster haben wir Remis gespielt. Da wollen wir auch mal einen Sieg landen. Das gehört auch zur Weiterentwicklung einer U-Mannschaft."

… die Vorbereitung (Trainingsstart, Trainingslager, Testspiele):

"Der Trainingsstart ist am 4. Januar. Wir reisen vom 6. bis zum 13. Januar nach Spanien/Estepona. Dort planen wir auch zwei Testspiele. Am 15. Januar findet dann unsere Generalprobe gegen Rot-Weiß Koblenz statt."