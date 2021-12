Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen ist durch den 1:0-Erfolg beim SV Straelen Wintermeister! RWE-Trainer Christian Neidhart lobte die Mannschaft.

"Die haben uns hier zuhause vier Dinger eingeschenkt. Da wollen wir uns revanchieren und haben noch einiges gutzumachen!" Simon Engelmann sprach vor dem Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen beim SV Straelen das aus, was viele Fans dachten. Beim Hinspiel kassierte RWE eine 1:4-Klatsche gegen den SVS. Es war die einzige Niederlage im bisherigen Saisonverlauf. Bei der Neuauflage dieser Partie – dem letzten Duell im Jahr 2021 – war die Mission für die Essener klar: Die Scharte auswetzen und einen Dreier einfahren, um als Wintermeister und Spitzenreiter in die Pause zu gehen. Diese Marschroute setzte die Elf von Coach Christian Neidhart um: 1:0 siegte RWE durch einen Treffer von Engelmann (45.) an der niederländischen Grenze und überwintert auf Platz eins. Hauptthema war nach dem Spiel die Personalie Dennis Grote. Zum Sportlichen: Essen war die deutlich überlegene Mannschaft, machte sich das Leben aber durch eine schwache Chancenverwertung selbst schwer. Das rächte sich fast in der 63. Minute: Torjäger Cagatay Kader schoss allerdings einen Elfmeter an die Latte.

Wir hatten viele gute Abschlüsse. Wenn wir zur Pause 2 oder 3:0 führen, wäre alles im Lot gewesen. Da hätten wir uns mehr belohnen müssen. Wir überwintern mit 47 Punkten auf Platz eins. Das haben sich die Jungs verdient. RWE-Trainer Christian Neidhart.

Neidhart zeigte sich nach dem Auswärtssieg erleichtert: "Ich hatte vor der Partie schon mächtig Respekt vor der Aufgabe auf diesem Platz. Trotzdem haben wir es - vor allem in der ersten Halbzeit - fußballerisch sehr gut gelöst. Wir hatten viele gute Abschlüsse. Wenn wir zur Pause 2 oder 3:0 führen, wäre alles im Lot gewesen. Da hätten wir uns mehr belohnen müssen. Wir überwintern mit 47 Punkten auf Platz eins. Das haben sich die Jungs verdient."

Den Elfmeter für Straelen – Daniel Davari hatte Gianluca Rizzo gefoult – konnte der Essener Fußballlehrer nicht nachvollziehen: "Durch diese Entscheidung wurde viel Hektik reingebracht. Den Elfmeter muss man nicht geben. Außerdem ist der Gegner klar zum Abschluss gekommen. Das ist für mich Vorteil."





Das Duell im Stadion an der Römerstraße hat für beide Teams die Winterpause eingeläutet. Rot-Weiss Essen startet dann mit einem Derby-Kracher gegen den Wuppertaler SV (23.01., 14 Uhr) in die Restrunde. Auch der SV Straelen hat im neuen Jahr ein Heimspiel und trifft auf den Abstiegskandidaten Bonner SC (22.01., 14 Uhr).