In Bayern: Regionalligist holt Drittliga-Rekordschützen

In der Regionalliga Bayern ist dem FC Memmingen ein echter Transfercoup gelungen. Ex-Bundesligaprofi Dominik Stroh-Engel verstärkt den Verein ab dem Winter.

Die Regionalliga Bayern ist ab sofort um ein prominentes Gesicht reicher. Dominik Stroh-Engel wird in der Rückrunde für den FC Memmingen auf Torejagd gehen. Das gab der Verein bekannt. „Es war das Gesamtpaket. Die Philosophie des FCM als Ausbildungsverein mit der Talentförderung, dass er in ein junges Regionalliga-Team kommt, dass er mit zwei anderen ehemaligen Profis führen soll und unsere Zukunftsplanungen sind seine Motivation", erklärt Kai-Uwe Marten, stellvertretender Vorsitzender der Memminger, den Wechsel des ehemaligen Bundesliga-Profis.

Stroh-Engel hat immerhin eine beeindruckende Vita vorzuweisen. Der mittlerweile 36-Jährige spielte unter anderem für Eintracht Frankfurt, den SV Darmstadt und den Karlsruher SC. Seine beste Zeit hatte "Dodo" unzweifelhaft in Darmstadt, wo er mit den Lilien den Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga feierte. In der Saison 2013/2014 wurde er mit 27 Treffern Torschützenkönig in der 3. Liga und einer der Hauptverantwortlichen für den Aufstieg der Lilien in die 2. Bundesliga. 27 Tore in einer Saison sind bis heute der höchste Wert, der in der 3. Liga jemals erreicht wurde.

Stroh-Engel traf zuletzt zahlreich in Österreich

Insgesamt absolvierte Stroh-Engel 242 Partien in der 3. Liga, in denen ihm 62 Treffer gelangen. Zudem kommen unter anderem noch 49 Partien in der 2. Bundesliga (elf Tore) sowie 22 Spiele in der Bundesliga dazu. Der 1,97 Meter große Mittelstürmer stand in der vergangenen Saison noch bei der SpVgg Unterhaching unter Vertrag, konnte den Abstieg als Tabellenletzter aus der 3. Liga aber nicht verhindern. Er schoss noch fünf Saisontore.

Im Sommer ging es für Stroh-Engel schließlich in die Regionalliga Tirol, wo er sich dem FC Kufstein anschloss. Dass er weiterhin reichlich Torgefahr besitzt, hat er dort unter Beweis gestellt - in 18 Spielen schoss er 14 Treffer. Nun also der Wechsel nach Memmingen. Sein neuer Klub ist derzeit Zwölfter in der Regionalliga Bayern und benötigt in jedem Fall noch einige Punkte, um den Klassenerhalt zu feiern.