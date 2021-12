SV Straelen: RWE-Schreck befindet sich in einer Formkrise

Wenn Rot-Weiss Essen am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum SV Straelen reist, dann werden viele RWE-Fans sicherlich reflexartig an einen Stürmer des SVS denken.

Cagatay Kader dürfte sich in der Regionalliga West mittlerweile einen guten Namen gemacht haben. In der aktuellen Saison kommt der Stürmer des SV Straelen in 19 Einsätzen auf acht Tore. Dabei gelingen ihm gleich sechs der acht Treffer an den ersten vier Spieltagen. Seit Monaten befindet er sich eigentlich in einer Form- und Tor-Krise - seine Saisontreffer sieben und acht datieren vom 6. und 30. Oktober 2021. Zuletzt fehlte er gegen Lotte noch im Kader und kam gegen Wegberg-Beeck und Ahlen erst von der Bank ins Spiel.

Doch für den nächsten Gegner Rot-Weiss Essen heißt es: Aufgepasst! Denn der 24-jährige Kader trifft besonders gerne gegen RWE. Fünfmal spielte der gebürtige Düsseldorfer bislang gegen die Essener und traf viermal ins Schwarze. Zweimal waren seine Mannschaften dabei siegreich, dreimal verlor er mit seinen Teams. Überhaupt liegen Kader die Begegnungen gegen die Top-Teams. Seine beste Bilanz hat der Angreifer gegen Borussia Dortmund II vorzuweisen: vier Spiele, fünf Tore. Und auch gegen Wuppertal (vier Spiele, vier Tore), Münster (vier Partien, vier Treffer) sowie zusätzlich Bonn (drei Begegnungen, vier Buden) trifft Kader gerne.

"Bei Cagatay ist es so wie bei unserer gesamten Mannschaft: Wir haben zu viele Aufs und Abs drin. Es fehlt die Konstanz. Ich hoffe, dass wir gegen Essen eine Überraschung landen und uns positiv in die Pause verabschieden", sagt Straelens Sportchef Rudi Zedi. Er ergänzt: "In so einem Spiel, vor 1000 Zuschauern, kann sich jeder noch einmal zeigen."

Im Spätsommer stand Kader noch im Fokus anderer Klubs

Das gilt auch für Kader. Denn nach RevierSport-Informationen waren an dem ehemaligen Nachwuchsspieler von Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Rot-Weiss Essen und VfL Bochum noch im Spätsommer Vereine wie FSV Mainz 05 II, Borussia Mönchengladbach II und Preußen Münster interessiert. Doch mittlerweile scheint Kader ohne Anfragen zu sein. "Bei mir liegt nichts Offizielles auf dem Tisch. Wir gehen davon aus, dass Cagatay auch in der Rückrunde für Straelen spielen wird", erklärt Zedi.