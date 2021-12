Münster: Ohne 7 Mann ins letzte Spiel des Jahres - Nummer 1 wieder da

Der SC Preußen Münster muss sich in die Winterpause durchbeißen. Coronafälle und Langzeitverletzte: Die Ausfallliste beim SCP wieder immer größer.

Am Samstag (14 Uhr) reist Preußen Münster zur U23-Mannschaft des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Die Adlerträger, die aktuell bei einem mehr ausgetragenen Spiel als RWE punktgleich mit den Essenern an der Spitze liegen, müssen am Niederrhein auf einige wichtige Akteure verzichten.

Beim jüngsten 2:0 bei Alemannia Aachen ist neben den vier Coronafällen und den Langzeitverletzten auch noch Maximilian Schulze Niehues ausgefallen. Doch die etatmäßige Nummer eins des SCP hat seine Magen-Darm-Infektion überstanden und wird in Mönchengladbach wieder dabei sein. In Aachen stand Steffen Westphal im Münsteraner Tor.

Eigentlich wäre dies nach dem Schulze-Niehues-Ausfall der Platz von Marko Dedovic gewesen. Doch der Ersatzkeeper befindet sich bekanntlich aktuell in der Corona-Quarantäne. Das gilt auch für Kapitän Julian Schauerte, Linksverteidiger Marvin Thiel und Angreifer Jan Dahlke. Das Quartett wird auch den Jahresabschluss in Mönchengladbach verpassen.

In die Ausfallliste gesellen sich auch die Langzeitverletzten Dennis Daube (Kreuzbandriss), Jules Schwadorf (Sehnenanriss) und Manfred Osei Kwadwo (Muskelverletzung) hinzu. Das trifft Münster schon sehr hart. Denn bis auf Schlussmann Dedovic könnten die weiteren sechs Ausfälle in Topform auch Stammspieler in der Mannschaft von Sascha Hildmann sein. Da kommt die Winterpause nach dem kommenden Wochenende wohl gelegen.