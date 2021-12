Preußen Münster: Angst vor weiteren Ausfällen - kaum Zweikämpfe im Training

Preußen Münster muss in der Regionalliga am Samstag (14 Uhr) bei Alemannia Aachen antreten. So sieht es bei den Preußen vor dem Spiel aus.

Schlussspurt in der Regionalliga West. Noch zwei Spieltage, dann geht es in die Winterpause. Preußen Münster startet von Platz drei in die beiden finalen Partien 2021. Zunächst geht es am Samstag bei Alemannia Aachen rund, eine Woche später erwartet Münster Borussia Mönchengladbach II zum letzten Spiel des Jahres.

Nach sechs Siegen in Serie gab es zuletzt wieder einen Mini-Dämpfer für die Preußen, die gegen den 1. FC Köln II 1:1 spielten. Zudem muss der Traditionsverein vier Corona-Fälle verkraften, dementsprechend dezimiert gehen die Preußen in die letzten beiden Partien.

SCP-Trainer Sascha Hildmann betont mit Blick auf die personelle Lage: "Wir haben am Mittwoch (Westfalenpokal gegen Erkenschwick, Anmerkung der Redaktion) mit Noah Kloth und Maxime Schröder schon zwei U19-Spieler mitgenommen, dazu auch Marius Mause aus der U23. Alle drei werden Samstag auch mitfahren. Wir steuern im Training schon so, dass wir kaum noch Zweikämpfe führen. Wir wollen kein Risiko mehr eingehen und in Aachen elf gesunde Mann auf dem Platz haben. Auf der Bank ist dann aber nicht mehr so viel."

Das Hinspiel gewann Münster durch einen Treffer in der 90. Minute. Dementsprechend hat Hildmann positive Erinnerungen an den Gegner: "Das Hinrunden-Spiel gegen Aachen war eine sehr gute Partie von uns mit vielen Chancen. Der späte Siegtreffer hat uns auch für die Wochen danach gepusht. Samstag wollen wir auch wieder drei Punkte holen und freuen uns auf das Spiel."

Allerdings weiß der Coach genau, was ihn erwartet: "Aachen kämpft gegen den Abstieg und wird alles reinwerfen. Sie werden alles versuchen, um gegen uns zu punkten. Wir wiederum werden alles versuchen, um zu gewinnen - das wird ein heißer Fight."