RWE: Warum Rot-Weiss Essen keine Winterzugänge benötigt

Die Winterpause rückt näher und damit auch mögliche Zu- und Abgänge. Auch Rot-Weiss Essen könnte durchaus auf dem Transfermarkt aktiv werden. Eigentlich unnötig.

Rot-Weiss Essen spielt einmal mehr eine sensationelle Runde und steht nach 19 Spielen auf Platz eins. Mit 44 Punkte liegt RWE vor der Konkurrenz aus Münster (44 Zähler), Wuppertal (43) und Oberhausen (41), die allesamt schon 20 Partien absolviert haben, sowie Fortuna Köln (39) mit aktuell erst 18 Begegnungen.

RWE hat mit Münster (je 13) die meisten Siege vorzuweisen und stellt auch den besten Angriff (47 Treffer) der Liga. Die Abwehr ist mit 18 Gegentoren die fünftbeste Defensive der Liga. Davor liegen Münster (15 Gegentore), Wiedenbrück (14), Fortuna Köln (12) und der Wuppertaler SV, der erst elf Gegentore kassierte.

Und auch in der internen Tabelle der "Top 5" sieht es für RWE gut aus: Sieg in Münster (3:2), Sieg in Wuppertal (1:0), Sieg gegen Fortuna Köln (2:1), Remis gegen Oberhausen (1:1) - für Essen läuft es nahezu optimal im Aufstiegskampf, wären da vielleicht nicht die 1:4-Pleite zu Beginn der Saison gegen Straelen und das 1:1 beim FC Wegberg-Beeck. Die Frage darf erlaubt sein: Wofür benötigt Rot-Weiss Essen überhaupt Winterverstärkungen?





Bemerkt sei noch, dass mit Daniel Heber, Michel Niemeyer und Oguzhan Kefkir drei potentielle Stammspieler nach Verletzungen zum Trainingsauftakt am 2. Januar 2022 zurückkehren. RWE scheint eigentlich auf gar keiner Position Bedarf zu haben, etwas machen zu müssen. Eine Kaderanalyse:

Tor

Daniel Davari gehört - auch wenn er von manch einem Fan kritisch beäugt wird - zweifelsohne zu den besten Torhütern in der Liga. Dahinter steht mit Jakob Golz ein hochveranlagter Keeper in der Warteschleife. Sollten alle Stricke reißen, ist da noch Raphael Koczor, der als Standby-Keeper und NLZ-Mitarbeiter ebenfalls noch im Fall der Fälle zur Verfügung stehen würde.

Abwehr

In der Zentrale ist RWE stark besetzt. Felix Herzenbruch und Enrique Rios Alonso sind bis dato das gesetzte Innenverteidiger-Duo. Aber da wäre auch noch Daniel Heber. Nach seinem Wadenbeinbruch wird der Abwehrchef in die Startelf zurückkehren - das dürfte klar sein. Heißt: Auf der Bank würde sich wahrscheinlich Herzenbruch wiederfinden. Solch einen Mann, sowie den Drittliga-erfahrenen Yannick Langesberg in der Hinterhand zu haben, ist auch nicht so schlecht.

Auf der Rechtsverteidiger-Position gibt es kein Vorbeikommen an Sandro Plechaty. Sollte seine Form doch schwanken oder er sich verletzten, wäre da noch David Sauerland, der endlich verletzungsfrei ist und 2022 angreifen will. Links sieht es ähnlich aus: Felix Bastians ist gesetzt. Im Winter kommt Michel Niemeyer zurück. Eigentlich wurde dieser Spieler als Kevin-Grund-Ersatz geholt. Doch eine hartnäckige Verletzung sorgte dafür, dass er das RWE-Trikot noch nicht überstreifte. Das wird sich 2022 ändern. Mit Heber und Niemeyer kehren zum Trainingsauftakt 2022 Spieler zurück, die die Mannschaft topfit noch einmal verbessern sollten.

Anmerkung: Am Montag nehmen wir das Mittelfeld und den Angriff unter die Lupe und erklären, warum RWE auch in diesen Bereichen keine Winterzugänge benötigt.