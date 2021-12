RL West: Torwart-Schock bei Wuppertal-Patzer! Münster siegt

Der Wuppertaler SV hat nach einer dramatischen Schlussphase Punkte gegen Rödinghausen liegenlassen und ist nicht mehr Tabellenführer.

Der Wuppertaler SV hat die Tabellenführung verloren. Beim SV Rödinghausen kam die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert nach einer dramatischen Schlussphase nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Der eingewechselte Roman Prokoph hatte den WSV in der 89. Minute noch in Führung geschossen, doch die Bergischen schafften es nicht, sie über die Zeit zu bringen. Ausgerechnet Rödinghausens Keeper Alexander Sebald sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit für das 1:1. Noch bitterer: Rödinghausen agierte ab der 54. Spielminute in Unterzahl: Kevin Hoffmeier hatte nach einer Rudelbildung Gelb-Rot gesehen.

Preußen Münster bleibt beim Auswärtsspiel in Aachen unbeschadet. Die derzeit vom Coronavirus geplagte Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann feierte vor 3900 Zuschauern am Aachener Tivoli einen 2:0-Erfolg und zieht so mit RWE wieder gleich. Thorben Deters hatte die Preußen nach 19 Minuten in Führung geschossen, drei Minuten vor dem Pausenpfiff konnte Gerrit Wegkamp für die Münsteraner noch erhöhen.

Aachen überwintert auf Abstiegsplatz

Somit steht auch fest, dass Alemannia Aachen in jedem Fall auf einem Abstiegsplatz überwintern wird. Der Rückstand auf den Bonner SC auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt aktuell vier Punkte. Am kommenden Wochenende geht es für die Elf von Trainer Fuat Kilic zur U23 des FC Schalke 04.

Die U23 von Borussia Mönchengladbach gewann dank der Tore von Phil Kemper und Tom Müsel mit 2:0 gegen den VfB Homberg. Rot Weiss Ahlen errang dank eines Doppelschlags (60. und 63. Minute) einen 2:0-Sieg gegen den SV Straelen. Die Partie von Rot-Weiß Oberhausen beim KFC Uerdingen wurde wegen Nebels für über eine halbe Stunde unterbrochen. Am Ende setzte sich RWO mit 5:2 durch.

Bereits am Freitag hatte Rot-Weiss Essen einen 6:1-Kantersieg gegen den Bonner SC gefeiert. Drei Partien sind den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen: Sowohl die Partie des SC Wiedenbrück gegen den SV Lippstadt, als auch die Spiele zwischen Wegberg-Beeck und Fortuna Köln sowie Sportfreunde Lotte gegen Fortuna Düsseldorf II sind ausgefallen. Die letzte Partie des 20. Spieltags findet am kommenden Montag statt, wenn Köln II auf Schalke II trifft.