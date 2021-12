Wuppertaler SV: Schon drei Testspiele fix - zwei davon in der Türkei

Der Wuppertaler SV, aktueller Tabellenführer der Regionalliga West, hat seinen Winter-Fahrplan festgezurrt. Ein Trainingslager in der Türkei und drei Testspiele sind geplant.

Am Sonntag, 2. Januar 2022, geht es für die Profis des Wuppertaler SV nach den rund zweiwöchigen Weihnachtsferien schon weiter. Dann beginnt die Vorbereitung auf das neue Spieljahr, das nur drei Wochen später (23. Januar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit dem Knaller bei Rot-Weiss Essen startet.

Zwei Tage nach dem WSV-Trainingsstart wartet mit dem niederländischen Zweitligisten BV De Graafschap Doetinchem, aktuell Tabellenfünfter und mit realistischen Aufstiegschancen in die Eredivisie, bereits der erste Testspielgegner.

Vom 9. bis zum 16. Januar 2022 fliegt der Wuppertaler SV dann in die Türkei nach Belek. Hier haben die Rot-Blauen mit dem FC Zürich und Yverdon Sport FC auch schon zwei Testspielgegner fix gemacht. Zürich, das vom ehemaligen Schalke-Trainer Andre Breitenreiter trainiert wird, ist Tabellenerster in der Schweiz.

In der zweiten Liga der Schweiz spielt Yverdon. Dieser Klub rangiert auf Platz neun der "Challenge League". "Wir werden in der Türkei Top-Bedingungen vorfinden und freuen uns auf ein professionelles Trainingslager, inklusive der attraktiven Testspiele. Wir wollen uns optimal auf das Highlight zum Start ins neue Jahr 2022 in Essen vorbereiten", erklärt WSV-Sportchef Stephan Küsters.

Stichwort Rot-Weiss Essen: Der WSV-Konkurrent wird nur einen Tag später als der WSV, vom 10. bis zum 16. Januar, in Belek aufschlagen. Aktuell hat RWE aber nach Aussage von Trainer Christian Neidhart noch keine Testspiele in der Türkei vereinbart.