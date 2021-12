Preußen Münster: Köln II kommt mit viel weniger Profis als sonst

Die U21 des 1. FC Köln spielt am Samstag in der Regionalliga gegen Preußen Münster. Diesmal mit weniger Profis als zuletzt.

Die U21 des 1. FC Köln spielt eine starke Saison in der Regionalliga West. Auch deshalb, weil regelmäßig Spieler aus der Profimannschaft mitwirken, oder zumindest solche, die zuletzt einen Profivertrag bekommen haben, aber noch vor dem endgültigen Durchbruch im Profibereich stehen.

Am Samstag will der FC die Siegesserie von Preußen Münster brechen. Die Preußen siegten zuletzt sechs Mal in Folge. Durch den Ausfall der RWE-Partie würden die Münsteraner auf den ersten Platz springen.

Mit Blick auf das Kölner Personal sind die Chancen zuletzt weiter gestiegen, dass die Siegesserie hält. Denn da bei den Profis der Kölner mit Mark Uth und Jonas Hector zwei Spieler ausfallen, zudem Rafael Czichos und Ondrej Duda fraglich sind, werden vermutlich zwei Spieler mit zum Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (Samstag, 15:30 Uhr) reisen, die eigentlich für die Begegnung in Münster eingeplant waren - und zwar die Jungprofis Marvin Obuz und Tim Lemperle, die zuletzt beim Sieg in Homberg ebenso für die U21 des FC aufliefen wie auch Jannes Horn, Tomas Ostrak, Jens Castrop und Noah Katterbach.

Neben Lemperle und Obuz wird auch Horn im Kader für Bielefeld stehen, Ostrak hat sich verletzt, daher fällt er auch aus. Daher wird Köln stark verändert auflaufen, was auch SCP-Coach Sascha Hildmann im Vorfeld der Partie thematisierte: "Gegen Köln II ist es das alte Lied, du weißt nie, was kommt. Köln hat eine hohe Qualität. Sie haben eine offensive Ausrichtung, spielen gerne mit. Das liegt uns eigentlich. Wir freuen uns in jedem Fall drauf, das kann eine muntere Partie werden."