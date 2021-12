Preußen Münster: Zwei Ausfälle, klares Ziel, Respekt vor 1. FC Köln

Nach der Absage des RWE-Spiels kann Preußen Münster am Wochenende die Tabellenspitze in der Regionalliga West übernehmen.

Sechs Siege in Serie feierte Preußen Münster in der Regionalliga West zuletzt. Am Wochenende erwartet den Aufstiegs-Anwärter eine knackige Aufgabe. Es geht zur U21 des 1. FC Köln, die bisher eine gute Runde spielt. Platz sechs und nach Rot-Weiss Essen die beste Offensive, das sagt schon einiges aus über den FC-Nachwuchs.

Münster kann bei einem Sieg an die Spitze klettern, denn das Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen bei Rot Weiss Ahlen wurde abgesagt. SCP-Trainer Sascha Hildmann betont vor dem Gang zum FC: "Wir schauen auf uns, wollen unsere Serie fortsetzen und bis Weihnachten voll durchziehen. Das ist kein bloßer Spruch, das ist unsere Ausrichtung. Wir gehen jede Aufgabe aufs Neue mit 100 Prozent an."

Nach dem Heimspiel gegen Köln wartet auf Münster vor der Winterpause noch der Gang auf den Aachener Tivoli und zum Abschluss des Jahres das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II.

Doch zurück zum Wochenende: Hier begegnet der SCP-Trainer dem kommenden Gegner mit großem Respekt. Seine Meinung über die Kölner: "Gegen Köln II ist es das alte Lied, du weißt nie, was kommt. Köln hat eine hohe Qualität. Sie haben sechs Spieler von oben, die aber die ganze Zeit bei der U21 spielen. Mit Tim Lemperle und Florian Dietz haben sie zwei torgefährliche Jungs. Sie haben eine offensive Ausrichtung, spielen gerne mit. Das liegt uns eigentlich. Wir freuen uns in jedem Fall drauf, das kann eine muntere Partie werden."

Wobei der SCP-Coach nicht aus dem Vollen schöpfen kann, wie er berichtet: "Joshua Holtby fehlt krank, er ist erkältet. Jannik Borgmann ist auf dem Weg der Besserung, aber noch kein Thema."