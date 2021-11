RL West: Top-Teams bleiben RWE auf den Fersen

Die Top-Teams der Regionalliga West zeigen sich weiter in Bestform. Sowohl der Wuppertaler SV als auch Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen holten allesamt drei Punkte.

So gewann der Wuppertaler SV gegen die Sportfreunde Lotte mit 2:1, obwohl sie eine Halbzeit lang in Unterzahl agierten. Semir Saric sah kurz vor dem Halbzeitpfiff Gelb-Rot, der 24-jährige Bosnier hatte die Bergischen nach einer Viertelstunde noch in Führung geschossen. Dominik Minz glich zwar für die abstiegsbedrohten Lotter aus (24.), allerdings erzielte Marco Königs nur fünf Minuten später den Siegtreffer.

Fortuna Köln besiegte die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Leon Demaj (2.) und Sascha Marquet (57.) trafen für die Domstädter, die damit weiterhin auf Platz vier stehen. Steffen Meuer traf für die Gladbacher eine Viertelstunde vor Schluss. Rot-Weiß Oberhausen drehte in Lippstadt einen 0:1-Rückstand - Valentin Henneke hatte den SVL nach 29 Minuten in Führung gebracht - durch Anton Heinz (38.) und ein Eigentor der Gastgeber (45.). Die Elf von Trainer Mike Terranova zeigte somit die richtige Reaktion auf die Pokalblamage beim ETB Schwarz-Weiß Essen am Mittwoch.

Am Tabellenende erlitt der VfB Homberg eine bittere 1:3-Niederlage gegen die U23 des 1. FC Köln. Ein Doppelpack von Tim Lemperle innerhalb von drei Minuten (59., 62.) brachte die Gäste in Front. Ahmad Jafari gelang in der 67. Minute nur der Anschlusstreffer. Noah Katterbach traf in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand. Homberg ist weiterhin Vorletzter in der Tabelle mit nun sechs Punkten Rückstand aufs rettende Ufer.

Der Bonner SC holte derweil ein 2:2 gegen Rot Weiss Ahlen. Der SV Straelen und Wegberg-Beeck trennten sich mit einem torlosen Remis.

Bereits am Freitag hatte der SC Preußen Münster einen 1:0-Sieg gegen den SC Wiedenbrück eingefahren. Ein Eigentor von Wiedenbrücks Bjarne Pudel hatte die Partie entschieden. Fortuna Düsseldorf feierte einen 3:0-Sieg gegen die abstiegsbedrohte Alemannia Aachen. Zudem besiegte die U23 des FC Schalke 04 den KFC Uerdingen mit 4:1. Die Krefelder bleiben damit weiterhin Letzter.