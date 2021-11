Rot-Weiss Essen gastiert erst am ersten Dezember-Wochenende im Wersestadion. Doch bei Rot Weiss Ahlen laufen die Vorbereitungen auf dieses Spiel bereits auf Hochtouren.

Am Freitag, 3. Dezember 2021, ist Rot-Weiss Essen ab 19.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) bei Rot Weiss Ahlen zu Gast. Die Münsterländer bereiten sich bereits jetzt schon auf das Highlight sehr intensiv vor. Denn die Vorkehrungen, die im und am Stadion getroffen werden müssen, sind größer als sonst. Diese Regionalligapartie wurde von den örtlichen Behörden als "Hochsicherheitsspiel" eingestuft.

Heißt mehr Aufwand und mehr Kosten für Ahlen. "Wir möchten darauf hinweisen, dass es für diese Begegnung einen Aufschlag von zwei Euro auf alle Kartenkategorien geben wird. Dies resultiert daraus, dass der Verein zusätzliche Sicherheitskräfte, Ordnungskräfte und Sanitätsdienste einbeziehen muss, da das Spiel gegen Rot-Weiss Essen von den zuständigen Behörden als Hochsicherheitsspiel der Kategorie 4 (die höchste Sicherheitsstufe, Anm. d. Red.) ausgewiesen wurde. Die sich dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten beziffert der Verein Rot Weiss Ahlen auf weit über 10.000 Euro", heißt es von Ahlener Vereinsseite.

Da seit Mittwoch, 24. November 2021, für Veranstaltungen in Nordrhein Westfalen die 2G-Regelung gilt, weisen die Ahlener schon jetzt alle interessierten Besucher daraufhin, dass es strikte Einlasskontrollen geben wird. Das Spiel beginnt um 14 Uhr, die Stadiontore werden bereits um 12 Uhr geöffnet.

Am 24. März 2021 gewann Ahlen fast schon sensationell, gegen die sich damals im Aufstiegskampf befindenden Essener, mit 2:1. Sebastian Mai (40.) und Ali Cirak in der Nachspielzeit erzielten die RWA-Treffer. Simon Engelmann traf für RWE. Am Ende der Saison fehlten Essen gegenüber der U23 des BVB nur drei Punkte. Vielleicht diese drei Zähler aus dem Wersestadion...