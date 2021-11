RWO-Appell: Diese Regeln gelten im Stadion gegen Schalke II

Am Samstag (14 Uhr) spielt Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga gegen Schalke II. Und das sind die Regeln im Stadion.

Nach der Niederlage bei Preußen Münster will Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West gegen Schalke II wieder in die Erfolgsspur.

Eigentlich hatten die Verantwortlichen auf über 2500 Zuschauer gehofft. Aber die Schalke-Profis spielen zeitgleich bei Werder Bremen, zudem hat sich die Corona-Lage erneut verschärft.

In Kürze wird vermutlich in allen Stadien die 2G-Regel eingeführt, bedeutet nur geimpfte oder genesene Menschen dürfen in die Stadien. Für das Wochenende gilt das in Oberhausen aber noch nicht.

Daher gab der Verein vor dem Spiel gegen di2 S04-U23 bekannt, dass nach "aktuellem Stand" die 3G-Regel im Stadion Niederrhein gelte. Daher dürfen gegen Schalke wohl auch getestete Besucher ins Stadion. Der Test darf bei Abpfiff nicht älter als 24 Stunden sein. Zudem gilt auf allen Wegen auf dem Stadionareal Maskenpflicht. Auf den zugewiesenen Plätzen darf diese dann wieder abgenommen werden.

Für Kinder unter 16 Jahren kein 3G-Nachweis nötig

Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren besteht in NRW keine Pflicht, sich als genesen, geimpft oder getestet auszuweisen. Ältere Jugendliche können statt eines Testnachweises eine Schulbescheinigung vorlegen. Hintergrund ist, dass Schülerinnen und Schüler in den Schulen regelmäßig auf Corona getestet werden. In Schulferien gilt diese Regelung nicht - dann müssen auch Schülerinnen und Schüler einen regulären 3G-Nachweis erbringen.

Sollte sich aufgrund politischer Anordnungen etwas ändern, wird der Verein dies zeitig bekanntgeben. Auf seiner Homepage appellierte der Klub im Vorfeld an seine Fans und schrieb:

"Liebe Kleeblätter, liebe Rot-Weiße,

es wird nicht mehr lange dauern, bis auch wir neue Zugangsbeschränkungen anwenden müssen. Die Zeichen der politischen Entscheider in NRW lassen darauf schließen, dass man ohne Covid-19-Impfung in Zukunft wenige bis gar keine Veranstaltungen – einschließlich Fußballspielen – mehr besuchen darf. Wir wollen Euch aber nicht verlieren und appellieren daher an Eure Vernunft: Bitte lasst Euch impfen!

Wir können es niemandem vorschreiben, aber wir wollen nichts unversucht lassen, Euch zumindest zu sensibilisieren. Jeder geimpfte RWO-Fan bringt uns alle ein Stück weit näher an die Normalität. Zudem werden es Euch Eure Großeltern, Eltern und andere Risikogruppen von Herzen danken."