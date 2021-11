RWE: Neidhart warnt vor Gegner Wegberg-Beeck

In der Regionalliga West eröffnet Tabellenführer Rot-Weiss Essen am Freitagabend den 17. Spieltag. Ab 19.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) geht es beim FC Wegberg-Beeck los.

FC Wegberg-Beeck, SV Rödinghausen, Rot Weiss Ahlen, Bonner SC und SV Straelen - so heißen die Gegner von Rot-Weiss Essen bis zur Winterpause. Auf den ersten Blick alles machbare Gegner für den Spitzenreiter.

Doch Trainer Christian Neidhart warnt schon vor dem nächsten Rivalen. "Wir schauen wirklich nur von Spiel zu Spiel. Wegberg-Beeck ist ein Gegner, der sich gefestigt hat und zuletzt auch punktet. Sie haben nur eines der letzten fünf Begegnungen verloren. Das sollte uns Warnung genug sein. Wir nehmen in dieser Liga keinen Gegner auf die leichte Schulter", betont Neidhart.

In dieser Liga benötigt man einen sehr hohen Punkteschnitt, um am Ende auf Platz eins zu stehen. Christian Neidhart

Aber auch Neidhart wird wissen, dass RWE als absoluter Favorit in den Kreis Heinsberg reist. Rot-Weiss will in dieser Saison den ersehnten Drittliga-Aufstieg realisieren. Um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, sollte ein Dreier in Beeck her. Denn die Liga bleibt spannend. Das weiß auch Neidhart. "Das ist schon verrückt. Alle Verfolger punkten stabil. Wir müssen bis zur Winterpause so gut wie möglich durchkommen und dann mit einigen Jungs, die uns dann wieder zur Verfügung stehen, noch stärker zurückkommen. In dieser Liga benötigt man einen sehr hohen Punkteschnitt, um am Ende auf Platz eins zu stehen", betont Neidhart.

Mit Daniel Heber, Michel Niemeyer, Oguzhan Kefkir, Kevin Holzweiler und David Sauerland fallen aktuell fünf Spieler aus. Einer, der beim 3:1-Sieg gegen Lotte auch nicht dabei war, aber am Mittwoch wieder zum Team stößt, ist Erolind Krasniqi.

Der 21-Jährige weilte unter der Woche bei der U21-Nationalmannschaft des Kosovo. Eine erfolgreiche Reise für den Mittelfeldspieler. "Die Entwicklung von 'Ero' ist einfach nur toll. Der Junge hat sich auch das alles verdient, weil er sehr hart arbeitet. Ich habe gehört, dass er sich auch in den Trainingseinheiten im Kosovo von seiner besten Seit gezeigt und dann auch in der ersten Elf stand. Bei 'Ero' läuft es aktuell wie geschmiert. Das gönne ich dem Jungen auch sehr", lobt Neidhart.

Am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) ist RWE dann beim FC Wegberg-Beeck zu Gast - mit Erolind Krasniqi.