Dominic Duncan steht beim Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz unter Vertrag. Der US-Amerikaner will endlich durchstarten und sich etablieren.

Lange musste Dominic Duncan auf diesen Moment warten: Am 06. November wurde der 1,96-Meter-Abwehrhüne von Rot-Weiß Koblenz beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Gießen in der Nachspielzeit eingewechselt und absolvierte seine ersten Minuten in der Regionalliga Südwest. Eine Woche später stand er bei der 1:2-Pleite gegen den TSV Steinbach erstmals in der Startelf und spielte über die volle Distanz. Damit ging der Leidensweg des 23-Jährigen zu Ende.

Wir haben ihm einige Probetrainings organisiert. Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, aber wegen der fehlenden Vita haben sich die Klubs schwergetan, ihn zu verpflichten. Wir sind froh, dass Rot-Weiß Koblenz den Fokus auf seine Qualitäten gesetzt hat und Dominic Ende Juli unter Vertrag nahm. Berater Roberto Garcia Coro über den Wechsel von Dominic Duncan.

Doch der Reihe nach: Duncan wurde in Germantown Maryland geboren und hatte bereits als Kind den Traum, Fußballprofi zu werden. Der US-Boy wollte unbedingt nach Europa, um sein Ziel zu realisieren. Ein Wechsel zu Flackwell Heath nach England sollte nicht den gewünschten Erfolg bringen, so dass der Defensivallrounder in sein Heimatland zurückkehrte. 2020 bekam er ein Angebot vom ambitionierten Oberligisten Ratingen 04/19 und schloss sich dem deutschen Klub an. Aufgrund des Corona-Abbruchs, bestritt er allerdings nur wenige Pflichtspiele. "Er hat sich danach stets fitgehalten und jede Möglichkeit genutzt, um zu trainieren. Dominic war sehr fleißig und wollte auf jeden Fall in Deutschland weiterspielen. Wir haben ihm einige Probetrainings organisiert. Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, aber wegen der fehlenden Vita haben sich die Klubs schwergetan, ihn zu verpflichten. Wir sind froh, dass Rot-Weiß Koblenz den Fokus auf seine Qualitäten gesetzt hat und Dominic Ende Juli unter Vertrag nahm", erklärte Berater Roberto Garcia Coro gegenüber RevierSport.

Dass Duncan bis November auf sein Debüt warten musste, hatte mehrere Gründe: Zunächst hatte er kein Visum, dann fehlte die Spielberechtigung. In einem Testspiel brach sich der Defensivspieler zudem die Mittelhand und musste mehrere Wochen pausieren.

Ex-Essener Backhaus ist überzeugt von Duncan

Koblenz-Trainer und Ex-Profi Heiner Backhaus, der in der Saison 2000/01 21 Partien für Rot-Weiss Essen in der Regionalliga Nord absolvierte und mit RWE den Klassenerhalt schaffte, sieht viel Potenzial in Duncan: "Er ist es wert, dass man sich so für ihn einsetzt. Das lange Warten wird sich auszahlen."

Nun möchte der 23-Jährige das Vertrauen zurückzahlen. Sein Berater glaubt, dass er sich durchsetzen kann: "Er genießt aktuell den Moment, dass er endlich spielen darf und durchstarten kann. Dominic möchte überzeugen und sich einen Stammplatz erkämpfen. Er hat das Ziel, sich stetig weiterzuentwickeln, um so hoch wie möglich zu spielen."