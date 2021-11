RWE: So soll das Stadion in Zukunft heißen

Rot-Weiss Essen hat am Montag den Namen präsentiert, den das jetzige Stadion Essen in Zukunft bekommen soll.

Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen hat einen neuen Namen für das Stadion Essen. In Zukunft wird es "eine echte Essener Lösung geben", wie RWE-Boss Marcus Uhlig gleich zu Beginn der Veranstaltung betonte. "Eine Idee, die ganz besonders zu diesem Standort passt."

Kurz darauf ließ er die Katze aus dem Sack. Das Stadion wird ab dem 1.1.2022 "Stadion an der Hafenstraße" heißen! Der Verein Rot-Weiss Essen hat sich die Rechte für fünf Jahre gesichert. Uhlig: "Damit können sich alle Rot-Weissen absolut anfreunden."

Und so soll das Projekt laufen: Es werden 10.000 Stadion-Patenschaften angeboten. Alle Stadionpaten werden auf zwei großflächigen LED-Tafeln, die außen am Stadion neben dem neuen Stadionnamen angebracht werden, visueller Teil des Projekts. Kostenpunkt für eine Patenschaft: 19,07 Euro im halben Jahr.

So schafft der Verein ein eigenes Erlösmodell, bei dem alle Fans, Mitglieder, Partner und Freunde des Vereins gleichberechtigt einen Anteil zum Erfolg beitragen können. Finanziert wird die Umbenennung mit einer Fundraising-Aktion, an der sich Jeder beteiligen kann. Unterstützer können sich entscheiden, ob sie einen Beitrag von 19,07 Euro für fünf Jahre jeweils halbjährlich oder 190,70 Euro einmalig entrichten und so Stadionpate werden können.

Sollte RWE alle Patenschaften verkaufen, nimmt der Verein pro Jahr 381.400 Euro ein.

Essens Oberbürgermeister Thoma Kufen erklärte: "Ich war sofort Feuer und Flamme. Es ist genau das richtige Signal, eine Essener Lösung und einen neuen Namen zu finden." Uhlig ergänzte: "Jeder kann sagen: Das ist auch mein Stadion."